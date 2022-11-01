Родственника и друга бывшего замглавы Новокузнецка осудили за хищение 18,5 млн рублей

Деньги должны были пойти на проведение противопаводковых мероприятий Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке осудили двух мужчин, которые вместе с заместителем главы города участвовали в мошеннической схеме и легализовали около 18,5 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Экс-замглавы Новокузнецка, его родственника и знакомого задержали в феврале 2020 года. Они стали фигурантами уголовного дела о крупной афере. Как установило следствие, чиновник на аукционе обеспечил победу фирме, которая была подконтрольна его родственнику. После этого с компанией были заключены муниципальные контракты на выполнение противопаводковых мероприятий. Однако фирма обязательства не выполнила, создав только видимость работ - при помощи муниципальной организации, руководителем которой являлся знакомый заместителя главы города. При этом деньги по контракту фирма получила - это около 18,5 млн рублей.

Бывший чиновник знал, что работы не выполнены, но принял документы и рассчитался с подрядчиком. Полученные деньги подельники легализовали, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям.

Бывший замглавы Новокузнецка пошел на сделку со следствием, и поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В прошлом году экс-чиновник был признан виновным и приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. Также его обязали возместить причиненный материальный ущерб.

А накануне был оглашен приговор его подельникам. Родственнику бывшего чиновника суд назначил 3,5 года условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Второго фигуранта приговорили к четырем годам колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также

Подельников бывшего замглавы мэра Новокузнецка обвинили в мошенничестве (подробнее)

Бывшего замглавы Новокузнецка обвинили в мошенничестве (подробнее)