На Cyberhero добавили новые фишки для геймеров

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 улучшил возможности CyberHero - киберспортивного портала, специализирующегося на мобильном гейминге. В сентябре его посетили более 318 000 человек, а количество уникальных пользователей платформы выросло на 25% по сравнению с прошлым месяцем.

Сайт платформы был полностью переработан: он получил новый пользовательский интерфейс, дополнительный функционал, а также современный дизайн. Так что теперь игрокам удобно пользоваться порталом на любом устройстве.

Пополнился список дисциплин CyberHero - появились две популярные игры в жанре Battle Royale от компании Krafton (компьютерная PlayerUnknown's Battlegrounds и мобильная версия PUBG: New State).

Поклонники шутера Standoff 2 получили уникальные подписки - они дают гарантированный слот в любом турнире, удвоенное количество внутриигровой валюты за призовое место, а также игровое золото в подарок.

На платформе запустили новый турнирный формат Super Series (первый этап – открытая квалификация, второй – финал). Принять в нем участие и получить денежный приз может любой геймер, не зависимо от уровня игры и наличия подписки.

В этом году Cyberhero обновила ассортимент: игрокам стал доступен мерч платформы, мышки и клавиатуры, уникальные скины для персонажей, смартфоны и другие гаджеты. Например, умные часы Xiaomi Mi Smart Band 6 или колонки JBL Clip4. Расплачиваться в Cyberhero можно внутренней валютой – баффами.

С сентября киберспортсмены из любой точки мира получили возможность активировать подписку CyberHero. Приобрести ее можно при помощи банковской карты, кошелька QIWI, а также через ЮMoney или Perfect Money.

Напомним, что в 2019 году Tele2 запустила гейминговую платформу, которая ориентирована на профессиональных игроков и любителей киберспорта. Пользователи могут не только монетизировать свои геймерские навыки – сервис работает и как стриминговая платформа.