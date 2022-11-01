«Корея была ее мечтой»: что известно о новокузнечанке, погибшей в Сеуле во время давки на Хеллоуин

Кристина мечтала о Южной Корее и была очень счастлива, что ее мечта осуществилась. Фото: с личной страницы в соцсети.

Вечером, 29 октября, в Сеуле - столице Южной Корее произошла трагедия - во время празднования Хэллоуина в квартале Итхэвон. Этот квартал пользуется большой популярностью среди молодых людей из-за баров, дискотек и прочих увеселительных заведений. Кроме того, этот район считается одним из главных интернациональных кварталов Сеула, здесь проживает достаточно много иностранцев. В минувшую субботу здесь впервые за три года с начала пандемии коронавируса, собралась стотысячная толпа, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Но из-за особенностей жилой застройки во время веселья возникла давка, в результате которой погибло 154 человека, среди которых 24 иностранца, еще 82 человека пострадали и 270 пропали без вести.

В списке погибших иностранцев оказалась и уроженка Кемеровской области - 26-летняя Кристина Гардер из Новокузнецка. В Сеул девушка уехала год назад - она много лет увлекалась корейской культурой - кей-поп музыкой, аниме, даже косметикой, и в итоге, девушка решила продолжить обучение в этой стране. Приехав в столицу Южной Кореи, она первым делом поступила на языковые курсы, вела блог про кей-поп культуру в социальной сети «ВКонтакте», а в запрещенном в России Instagram рассказывала о жизни в этой стране. За ее блогом следили более двух тысяч человек - в родном Новокузнецке у Кристины был очень большой круг общения.

- Кристина благодаря своим увлечениям была довольна популярна среди неформальной молодежи: она занималась кавер-танцами, выступала и побеждала на различных фестивалях со своей группой Power band. К тому же обращала на себя внимание своей яркой внешностью, необычными прическами, - вспоминают знакомые девушки.

Судя по фотографиям на страницах Кристины в соцсетях, она и впрямь была очень похожа на героиню какого-нибудь аниме. Встретишь на улице - обязательно проводишь взглядом. При всем этом, по воспоминаниям другой знакомой, Гардер была очень скромной девушкой. Возможно из-за того, что она рано потеряла маму, и ее со старшей сестрой воспитывали папа и бабушка. В Корее у Кристины жила родственница, именно она вдохновила ее на приезд в Сеул и оказывала ей моральную поддержку весь последний год, когда она наконец-то воплотила свою мечту.

Отучившись на языковых курсах, новокузнечанка в этом году поступила в университет Кенбок. Последний пост в социальных сетях она оставила за два дня до трагедии.

- И я, наконец, выбрала факультет, на который хотела поступить, - написала Кристина на корейском языке.

29 октября Кристина Гардер оказалась возле отеля Hamilton, где несчастный случай оборвал все ее мечты и планы.