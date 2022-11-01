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Общество1 ноября 2022 14:49

Полицейский из Кузбасса борется за звание «Народного участкового» страны

Онлайн-голосование на сайте «Комсомолки» продлится до 10 ноября
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Евгения Кутявина очень хорошо знают на родном участке, потому что он всегда искренне хочет помочь людям.

Евгения Кутявина очень хорошо знают на родном участке, потому что он всегда искренне хочет помочь людям.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

С 1 ноября на сайте «Комсомольской правды» стартовало голосование в рамках финального этапа ежегодного конкурса «Народный участковый». Кузбасс в нем представляет участковый уполномоченный полиции отдела полиции «Центральный» ОМВД России по городу Прокопьевску старший лейтенант полиции Евгений Кутявин. Именно он стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый»-2022.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, кузбасский «Народный участковый» служит в органах внутренних дел 13 лет, пять из них является участковым. За годы службы Евгений Кутявин раскрыл десятки преступлений, пресек сотни административных правонарушений, обеспечивал порядок на Олимпиаде в Сочи, а в 2020 году был признан «Участковым года» в Прокопьевске.

На административном участке старшего лейтенанта полиции Евгения Кутявина проживают около 3 300 человек, каждый из которых знает, к кому может обратиться за помощью. Только в этом году участковый раскрыл 11 преступлений и выявил 63 административных правонарушения.

Проголосовать за Евгения Кутявина на сайте «Комсомольской правды» кузбассовцы могут с помощью своих аккаунтов в социальных сетях. Голосование продлится до 10 ноября включительно.

Всего за победу борются более 80 участковых со всех регионов страны. Награждение победителя, набравшего наибольшее количество голосов, пройдет в середине ноября - в преддверии Дня образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД России, которой в этом году исполняется 99 лет.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ