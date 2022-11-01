Полицейский из Кузбасса борется за звание «Народного участкового» страны

Евгения Кутявина очень хорошо знают на родном участке, потому что он всегда искренне хочет помочь людям. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

С 1 ноября на сайте «Комсомольской правды» стартовало голосование в рамках финального этапа ежегодного конкурса «Народный участковый». Кузбасс в нем представляет участковый уполномоченный полиции отдела полиции «Центральный» ОМВД России по городу Прокопьевску старший лейтенант полиции Евгений Кутявин. Именно он стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый»-2022.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, кузбасский «Народный участковый» служит в органах внутренних дел 13 лет, пять из них является участковым. За годы службы Евгений Кутявин раскрыл десятки преступлений, пресек сотни административных правонарушений, обеспечивал порядок на Олимпиаде в Сочи, а в 2020 году был признан «Участковым года» в Прокопьевске.

На административном участке старшего лейтенанта полиции Евгения Кутявина проживают около 3 300 человек, каждый из которых знает, к кому может обратиться за помощью. Только в этом году участковый раскрыл 11 преступлений и выявил 63 административных правонарушения.

Проголосовать за Евгения Кутявина на сайте «Комсомольской правды» кузбассовцы могут с помощью своих аккаунтов в социальных сетях. Голосование продлится до 10 ноября включительно.

Всего за победу борются более 80 участковых со всех регионов страны. Награждение победителя, набравшего наибольшее количество голосов, пройдет в середине ноября - в преддверии Дня образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД России, которой в этом году исполняется 99 лет.