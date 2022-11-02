Ежегодная культурная акция и выступление знаменитого камерного ансамбля

Фото: музей ИЗО Кузбасса.

«Ночь искусств-2022»

Отправляемся в музей ИЗО знакомиться с традициями и культурой народов Кузбасса.

В этом году по всей России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». Мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате. Наш регион традиционно присоединяется к акции, предлагая много интересного. Например, областной музей ИЗО и «Центр народного творчества Кузбасса» проведут совместное мероприятие. Организаторы предлагают вспомнить старинные русские и национальные традиции, ближе познакомиться с культурой народов, проживающих в многонациональном Кузбассе. В залах музея в целях популяризации народного искусства и культурной самобытности народов России гости познакомятся с народной музыкой, песнями, обрядами, сказками и хороводными традициями русского народа в исполнении творческих коллективов Кузбасса. Еще гости музея смогут посетить выставку изделий лучших кузбасских мастеров «Добрых рук мастерство…», где будут представлены расписные подносы, изделия из бересты, соломки, и стать участниками мастер-классов от ведущих народных мастеров региона.

Также гостей мероприятия ждет торжественное открытие выставки «Русские узоры». Посетители смогут увидеть текущие музейные выставки: «Сохраняя время и людей» из частной коллекции адвоката Александра Добровинского, «Юбилейная палитра» к 50-летию Кузбасского художественного колледжа и персональную выставку Константина Дверина.

Музей ИЗО Кузбасса

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78

4 ноября, начало в 18.00

Вход свободный

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Фото: пресс-служба ансамбля.

Виртуозы музыки

Идем на выступление камерного ансамбля «Солисты Москвы» и маэстро Юрия Башмета.

О камерном ансамбле «Солисты Москвы» в прессе говорят только в превосходной степени: «Голос своей страны», «Лучший коллектив в своем жанре», «Непревзойденные!».

За 30 лет творческой деятельности ансамбль под управлением Юрия Башмета дал более двух тысяч концертов, выступал во всех уголках земного шара, играл на самых знаменитых сценах.

Художественный руководитель, дирижер и солист ансамбля Юрий Башмет - один из крупнейших музыкантов современности, Герой Труда Российской Федерации, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, четырех Государственных премий Российской Федерации и премии «Грэмми». Специально для Юрия Башмета и его альта композиторы современности написали порядка 50 произведений.

В 1992 году, собрав талантливых студентов и выпускников Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, он создал и возглавил Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Коллектив единомышленников, где безупречное чувство ансамбля сочетается с яркой индивидуальностью каждого артиста - вот один из секретов успеха «Солистов Москвы».

В рамках юбилейного тура, посвященного 30-летию коллектива, музыканты представят программу «Музыкальное путешествие», в которую вошли неоспоримые шедевры классической музыки.

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

7 ноября, начало в 19.00

Цена билетов: от 1000 до 3200 рублей