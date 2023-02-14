Реалити-шоу со скрытой камерой: в Кемерове интимную жизнь арендаторов квартир транслировали для жителей США и Европы

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Кемерове съемные квартиры использовали для производства интимного реалити-шоу, причем арендаторы об этом даже не догадывались. Несколько молодых людей из Волгограда организовали незаконную порностудию, которая проработала 1,5 года. Сейчас дело передано в суд.

Идея снимать видео для взрослых скрытыми камерами пришла в голову 31-летнему жителю Волгограда. Он привлек к работе нескольких своих знакомых и вместе они организовали порностудию. Съемки интимного реалити-шоу велись в Кемерове и Волгограде с декабря 2017 года по июнь 2019-го. Молодые люди оснастили видеокамерами несколько съемных квартир и организовали трансляцию жизни семейных пар, в том числе их деликатных контактов. Шоу показывали аудитории из западной Европы и Америку (поэтому, кстати, всем «участникам» проекта дали иностранные имена).

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Организаторы не только вели трансляцию, но и изготавливали ролики для взрослых. Сами «звезды» порно на участие, конечно же, не соглашались, так как даже не знали, что их снимают. По данным прокуратуры, доход от работы порностудии составил порядка трех миллионов рублей.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Находчивых молодых людей вычислили и задержали в 2019 году. Спустя три года следствия уголовное дело передано в суд. Трем мужчинам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного пп. «а, б, в» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление, распространение порнографических материалов в сети «Интернет», в составе организованной группы, с извлечением дохода в крупном размере). Каждому из них грозит до шести лет лишения свободы.

При этом никто из обвиняемых свою вину не признал. А вот трое их сообщников ранее уже раскаялись в содеянном, заведенное на них уголовное дело направлено в суд. Дело организатора порностудии расследуется отдельно.