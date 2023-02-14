Сергей Цивилев: Кузбасс вошел в число лучших субъектов России по реализации нацпроекта «Производительность труда» в 2022 году

Фото: пресс-служба РЦК

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он направлен на создание условий для ежегодного прироста показателей производительности труда в стране. Минэкономразвития России совместно с Федеральным центром компетенций (ФЦК) подготовило рейтинг регионов по итогам реализации национального проекта в 2022 году.

«В число лидеров этого рейтинга вошел и КуZбасс. Наши предприятия уже оценили эффективность применения инструментов бережливого производства. Они помогают нашим компаниям наращивать выпуск импортозамещающей продукции в кратчайшие сроки с минимальными дополнительными затратами. Ключевым драйвером для развития становится оптимизация и рациональное распределение производственных ресурсов. Предприятия вовлекаются в нацпроект при поддержке федеральной субсидии, эксперты по бережливому производству консультируют их персонал бесплатно», — отметил Сергей Цивилев.

В КуZбассе участниками нацпроекта «Производительность труда» стали уже 67 предприятий несырьевых отраслей экономики с суммарной выручкой около 185 млрд рублей в год. На них работают около 22,5 тыс. человек. Бережливые технологии помогают им ускорить выпуск продукции и оказания услуг более чем на четверть, а общая эффективность работы повышается в среднем на 27%. Экономический результат мер поддержки нацпроекта в КуZбассе превысил 13 млрд рублей.

В федеральный рейтинг вошли 68 регионов России, где реализуется нацпроект. Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности, число обучаемых работников, объем льготного кредитования, исполнительная и кассовая дисциплина региональных команд. На рейтинг также влияет информирование граждан и предприятий о нацпроекте и запуск региональных мер поддержки.

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный проект «Производительность труда» направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты федерального и регионального центра компетенций (ФЦК и РЦК) помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать логистику. В результате снижается себестоимость продукции, сокращается время ее производства и повышается качество.