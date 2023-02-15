В Кемерове суд оставил в СИЗО главу регионального Роспотребнадзора

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Глава кузбасского управления Роспотребнадзора Евгений Окс и начальник отдела юридического обеспечения ведомства Алла Белокрылова, которые обвиняются в получении взятки в крупном размере, обжаловали арест, однако суд не изменил им меру пресечения.

Сегодня кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов двух высокопоставленных сотрудников кузбасского управления Роспотребнадзора. Напомним, что 2 февраля по постановлению Центрального районного суда обвиняемых арестовали на срок 1 месяц 30 суток - до 31 марта 2023 года. Адвокаты подали жалобу на это решение.

- По итогам судебных заседаний суд апелляционной инстанции обжалуемые постановления Центрального районного суда г. Кемерово оставил без изменения, апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов Окса Е.И. и Белокрыловой А.М. - без удовлетворения, - сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Напомним, что по версии следствия, обвиняемые покровительствовали предпринимателю за денежное вознаграждение. С июня 2022 года сотрудники Роспотребнадзора получили более миллиона рублей взяток. После возбуждения уголовного дела в квартирах и по месту работы обвиняемых прошли обыски. Следователи изъяли документацию и деньги, полученные в качестве взятки.

Одновременно с делом о получение взятки в особо крупном размере расследуется дело о даче взятке (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По нему проходит предприниматель, участвующий в преступной схеме. 42-летний мужчина был задержан. Ему, как и другим фигурантам, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта.