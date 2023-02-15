Сергей Цивилев проверил обновленный детский дом в Белове

Фото: АПК.

Началась поездка с детского дома «Надежда», который капитально отремонтировали в декабре.

- Кто придумал дизайн? Сразу заметил ваших зеленых голубок на фасаде! - улыбнулся Сергей Евгеньевич, едва нацепив бахилы на входе.

Директор детдома Наталья Чаштанова пояснила: все в обновленном помещении придумано совместно с детьми.

Губернатор осмотрел современные компьютерные классы с сенсорными панелями, проекторами и интерактивными песочницами для обучения и отдыха 53 воспитанников, комфортабельную школу для обучения приемных родителей, а в тренировочной квартире готовящей выпускников к самостоятельной жизни, попробовал борщ.

Все в обновленном помещении придумано совместно с детьми. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

В детдоме Сергей Евгеньевич также пообщался с Ольгой Андреевной Харченко - мамой погишего на СВО омоновца Сергея Харченко. С недавнего времени родственники наших бойцов стали плести в учреждении маскировочные сети для техники. Нашли сетки, ткань, которую можно нарезать на полоски и стали делать востребованные нашими бойцами вещи. А здешние юнармейцы делают блиндажные свечи. Это только малая часть помощи мобилизованным в Белово. В городе активно союирают теплые вещи, продукты питания и другие полезные солдату бытовые мелочи.

Следующей на очереди была школа №19. В 2019 году она стала одной из первых 12 школ Кузбасса, попавших в областную программу капитального ремонта «Моя новая школа», запущенную Сергеем Цивилевым.

Директор Татьяна Рузанкина с удовольствием перечислила проделанные работы. Менялись крыша, полы, канализация, проводка, пожарная сигнализация, отопление, кухонное оборудование. Появилась новая мебель по индивидуальному дизайнерскому проекту, интерактивные доски с проекторами, интерактивные сенсорные панели, электронные пианино для кабинета музыки, электронные микроскопы, новое спортивное оборудование и даже собственный тренажерный зал. А для занятий иностранными языками приобрели мобильные лингафонные классы с 16 наушниками.

Учитывалось мнение детей и родителей: по совету с ними закупались удобные регулируемые парты, мягкую мебель для рекреаций и т.д. Даже новую эмблему школы, которой все забрендировано, нарисовала бывшая ученица. Конечная стоимость капремонта и переоборудования составила 300 млн рублей.

Новую школу губернатор в беседе с учениками сравнил с боевым кораблем, наполненным самым современным оборудованием. И просто красивым!

За образованием последовала культура, а именно детская школа искусств №63. Ее реконструировали в рамках госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса».

От здания, построенного в 1955 году, по сути, остались только стены. Были отремонтированы все инженерные сети, установлены новые пожарные и вентиляционные системы, освещение.

На сцене установили большой светодиодный экран, фойе оснастили интерактивной панелью с расписанием, а классы - интерактивными музыкальными досками для учащихся закупили два пианино, настоящие испанские гитары и т.д.

Этнокультурный центр «Заречное» возвели по нацпроекту «Культура». Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Благодаря реконструкции в ДШИ удалось открыть с нуля новое отделение - хореографическое.

Последним (по времени осмотра, а не значения!) осмотрел Сергей Евгеньевич построенный всего за 6 месяцев уникальный этнокультурный центр «Заречное». Здание возвели по нацпроекту «Культура» за 29,8 млн рублей.

В Заречном проживает коренной народ Кузбасса - телеуты, со своей самобытной культурой и языком. Но вот своего ДК здесь не было...

- А теперь у нас есть и зрительский зал на 50 мест, и библиотека с уникальными книгами и пособиями на телеутском языке, и место для занятий традиционными ремеслами с настоящими ткацкими станками! - говорит директор этноцентра Светлана Тыдыкова. -

Губернатор подчеркнул важность сохранения 156 национальностей, живущих в Кузбассе, их культур и языка.

- Мы не имеем права хоть что-то утратить! - сказал Сергей Евгеньевич.

КСТАТИ

100-летний фронтовик получил награду

Во время визита в Белово произошло знаковое событие. В знак преемственности поколений защитников Отечества губернатор вручил медаль Николая Масалова 100-летнему фронтовику Ивану Васильевичу Гемешев. Иван Васильевич воевал с 1941 года, не раз был ранен, войну закончил водителем «Катюши» под Кенигсбергом. Ветеран справил вековой юбилей 3 января, окруженный детьми и внуками, сохранил в свои годы бодрость. И просит помощи только в ремонте бани!