Свыше 7 млрд рублей направят на ремонт дорог в Кузбассе

Фото: АПК

В грядущем сезоне перед дорожниками в Кузбассе стоит задача привести в нормативное состояние 120 километров дорог, а также выполнить ремонт более 700 погонных метров мостовых сооружений. Работы будут выполняться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на модернизацию планируется направить более семи миллиардов рублей.

- Наша главная цель - сделать регион комфортным для жизни и привлекательным для гостей. Поэтому мы благоустраиваем дворы, общественные пространства, обновляем пассажирский транспорт, ремонтируем и строим дороги, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Так, в 2023 году запланировано обновление более 80 километров дорожного полотна на участках трасс Томск - Мариинск, Кемерово - Яшкино - Тайга, Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк, Алтай - Кузбасс, Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга, Панфилово - Крапивинский, Судженка - Кайла - Улановка - Яя, Улановка - Медведчиково.

Кроме того, в планах отремонтировать свыше 20 километров дорожного покрытия на 20 улицах, в том числе на улицах Строительная, Стадионная и Стахановская в Кедровке, а также 1,5 километра улицы Камышинской, участки проспекта Ленинградского от проспекта Ленина до проспекта Химиков, улицы Волгоградской от проспекта Ленина до проспекта Химиков.

Обновят дорожное полотно и на Южном: 3,5 километра на улицах С. Тюленина, У. Громовой, а также участках улиц Патриотов от Базовой до Радищева и Ю. Двужильного от Баумана до В. Волошиной.

Вместе с этим дорожники установят бордюры, выполнят устройство заездных карманов, технических и пешеходных тротуаров, восстановят люки, нанесут разметку, установят дорожные знаки и удерживающие ограждения.

В Новокузнецке также запланирован ремонт улиц Кузедеевская, Ленина, Шолохова, Транспортная кольцевая развязка, Ушинского, Воробьева, Кулакова, Кутузова (местный проезд), Новоселов. А помимо этого, на 2023 год запланировано завершение строительства улично-дорожной сети в 24-м квартале Новоильинского районе, начатое в июле 2021 года.

В настоящее время рабочие запасаются материалами, согласовывают необходимую документацию и ремонтируют технику.