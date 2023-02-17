Господдержка поможет ускоренному внедрению бережливых технологий в выпуск горно-шахтного оборудования в Кузбассе

Эксперты федерального и регионального центра компетенций (ФЦК и РЦК) помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Кузбасские машиностроители начали применять новый подход к повышению эффективности работы. Эксперты федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК) провели стратегическую кайдзен-сессию для ускоренного поиска зон роста на предприятии «СИТК» по ремонту и производству узлов для горно-шахтного оборудования в Ленинске-Кузнецком. Господдержка оказана в рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

-В Кузбассе уже 67 предприятий стали участниками нацпроекта и применяют в работе бережливые технологии. Они помогают им нарастить и ускорить выпуск отечественной продукции, в том числе в рамках импортозамещения, повысить ее конкурентоспособность. Важно использовать все доступные для обеспечения роста производительности инструменты и вовлекать в процесс непрерывных улучшений как можно больше сотрудников, – отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Машиностроители завода «СИТК» города Ленинска-Кузнецкого присоединились к нацпроекту в 2022 году и реализуют пилотный проект по оптимизации ремонтных работ горно-шахтного оборудования с экспертной поддержкой регионального центра компетенций. В ходе кайдзен-сессии рабочая группа предприятия вместе с экспертами детально изучила всю производственную цепочку и разработала предложения по его корректировке для более эффективной работы. Результатом станет увеличение числа выполненных заказов для угольщиков и сокращение времени ремонтов.

-Кайдзен-сессии рекомендуются для проектов, где требуется найти новые пути развития и свежие идеи совершенствования процессов. Руководство и сотрудники предприятия должны быть мотивированы на результат. С кузбасскими машиностроителями мы разработали основные шаги по выстраиванию производственной системы. При их реализации предприятие сможет выполнить большее число заказов в срок, - отмечает старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Владимир Михайлов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный проект «Производительность труда» направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты федерального и регионального центра компетенций (ФЦК и РЦК) помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать логистику. В результате снижается себестоимость продукции, сокращается время ее производства и повышается качество. В Кузассе в нацпроект вовлечены предприятия с суммарной выручкой около 185 млрд рублей в год и общей численностью сотрудников около 22,5 тыс. человек. Бережливые технологии помогают им повысить эффективность работы в среднем на 27%. Экономический эффект от мер поддержки нацпроекта в Кузбассе уже превысил 13 млрд рублей.

Кайдзен-сессии - это так называемые фокусированные мероприятия, нацеленные на решение конкретных производственных проблем в рамках проектов по повышению производительности труда.