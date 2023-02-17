Две составляющие Победы

Фото: пресс-служба АПК.

Отдел истории Кузбасского краеведческого музея представляет военно-историческую экспозицию «Вклад Кузбасса в великую Победу». На выставке представлены экспонаты, отражающие вклад кузбасских тружеников тыла, промышленных, угольных и металлургических предприятий, тысяч военнослужащих Красной армии, дивизий, госпиталей, военных медиков - всех тех, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Кстати, в музее применены компьютерные технологии: видеоряд с полным погружением в картину событий и объемным звуком. И посетители с помощью инсталляций смогут побывать на полях сражений, изучить быт в полевых условиях, традиции солдат и многое другое. Экспозиция дополнена видеороликами, рассказывающими о становлении советского государства, образовании Кузбасса, ключевых сражениях Великой Отечественной войны. В результате участники экскурсии могут не только узнать подробности исторических моментов, но и эмоционально прочувствовать события времен великих испытаний для нашей страны.

Кузбасский краеведческий музей, отдел истории

ул. Притомская набережная, 1А, т.: +7 923-636-86-09

Время работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 19.00, понедельник выходной

Цена билетов: от 200 до 300 рублей