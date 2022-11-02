На обходе Кемерова полностью обустроили технологическую дорогу

Фото: пресс-служба АПК
На строительстве северо-западного обхода Кемерова полностью обустроена технологическая дорога. Ее проложили вдоль основной трассы, чтобы к месту работ без проблем могли доставить спецтехнику и материалы.
Как рассказали в пресс-службе АПК, длина технологической дороги составила 47 километров. На данный момент она полностью готова: укреплены участки со слабым грунтом, отсыпан верхний слой основания бутовым камнем, а затем - щебеночно-песчаной смесью. Также сделана временная водопропускная система труб.
Кроме того, продолжаются работы по строительству моста через Томь. Сейчас изготавливают буронабивные сваи под опоры моста - они станут основой сооружения. Напомним, что согласно проекту протяженность моста составит 884,6 метра, а высота - 38 метров. Всего на протяжении дороги-обхода Кемерова планируется возвести 12 мостовых сооружений, в том числе четыре транспортные развязки, экодук для перехода животных через дорогу и мост через реку Томь.
- Дорога-обход Кемерова позволит стабилизировать внутрироссийскую транспортную логистику на данном участке. Для безопасного и безостановочного пропуска потока большегрузов и укрепления торгово-экономических связей со странами Юго-Восточной Азии особенно важно запустить его в срок - во второй половине 2024 года, - сказал губернатор Сергей Цивилев, подчеркнув, что строительство объекта идет с соблюдением графика.
Напомним, что Кемерово - единственный областной центр в Сибирском федеральном округе, который не имеет автомобильного объезда. Строительство дороги-обхода Кемерова вошло в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.
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