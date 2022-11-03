Простой цветок помог юной кемеровской художнице выставиться в Третьяковке

Специальная экспозиция «Поколения М» будет работать в здании Новой Третьяковки по 15 ноября 2022 года. Фото: пресс-служба ПАО «МТС».

В Государственной Третьяковской галерее заработала цифровая экспозиция в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Мультимедийная инсталляция посвящена работам одаренных подростков, вдохновленных творчеством выдающегося скульптора, художницы и автора акварельного гербария Анны Голубкиной. Выставка рассказывает о 17 растениях, одно из которых проиллюстрировала студентка Кузбасского художественного колледжа.

Цифровая экспозиция стала итогом всероссийского художественного конкурса в рамках совместной образовательной онлайн-программы МТС и Третьяковской галереи. В течение нескольких месяцев дети и подростки со всей России знакомились с тонкостями работы акварельной краской, особенностями ботанической иллюстрации по мастер-классам музейных педагогов на платформе pokolenie.mts.ru и учились на практике изображать растения.

В конкурсной части перед школьниками стояла задача: создать акварельный эскиз любимого растения, растущего в регионе, и загрузить работу на сайт проекта «Поколение М». 17 лучших работ, отобранных педагогами и искусствоведами главного музея национального искусства России, составили цифровую ботаническую библиотеку. В их числе - акварель цикория обыкновенного кисти Аделины Хохловой.

Фото: пресс-служба ПАО «МТС».

1 ноября Аделина вместе с другими победителями открыла инсталляцию в Третьяковке на Крымском Валу, приуроченную к всероссийской акции «Ночь искусств». Центральная часть выставки – мультимедийная консоль, подойдя к которой посетитель может познакомиться с отечественной флорой. Нужно поместить интерактивную карточку в центральный слот на столе, и на экране отобразится профайл с рисунком. Специальная экспозиция «Поколения М» будет открыта в здании Новой Третьяковки, в пространстве Музея Анны Голубкиной по 15 ноября 2022 года.

Работа 17-летней (на момент подачи завяки) кемеровчанки получает высокую оценку от жюри конкурса в третий раз. Пейзажи Аделины выставлялись в Третьяковке в 2018 и 2019 году, когда девушка еще училась в общеобразовательной и художественной школе.

- Мне одинаково понравились все три конкурса. Все они были на разную тематику, посвящены творчеству разных художников. Что касается самой поездки в Москву и посещения Третьяковки, то смотреть выставку вместе с искусствоведами и участвовать в мастер-классах каждый раз было очень познавательно. Нынешний конкурс особенно запомнился мне акварелью: я очень люблю работать этим материалом. Акварель пластична и отлично передает легкость цветка. Победа в конкурсе проекта «Поколение «М» и моя причастность к Третьяковской галерее - по-прежнему большая честь для меня и стимул. Я хочу продолжить рисовать и планирую поступать в профильной вуз, - говорит Аделина Хохлова.