В Кузбассе на выходных ожидаются усиление ветра, дождь и мокрый снег

Ночью похолодает до -11 градусов Фото: Дмитрий Ахмадуллин

На выходных кузбассовцев ждет усиление ветра и дожди с мокрым снегом. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ближайшие дни на погоду в основном будет оказывать влияние антициклон. В пятницу, 4 ноября, ночью столбики термометра будут показывать -1… -6 градусов, местами до -11, днем +2… +7. Ветер будет переменный 2-7 метров в секунду. Ночью местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем будет преимущественно без осадков. Возможны гололедно-изморозевые явления, дымка и туманы.

В субботу, 5 ноября, ночные температуры составят -1… -6, местами до -11, днем воздух прогреется до +3… +8 градусов. Ночью ветер будет юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем сменит направление на юго-западное и усилится до 4-9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В воскресенье ночью прогнозируется температура -3… +2, днем +1… +6 градусов. Ветер будет юго-западный ночью 5-10 с порывами до 16 метров в секунду, днем 8-13 с порывами до 23 метров в секунду. Синоптики обещают переменную облачность, небольшой и местами умеренный дождь, мокрый снег.