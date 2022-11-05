«Чем чадо в садике занимается?»: трехлетнего новокузнечанина атаковали коллекторы

Возраст мальчика коллекторов не смущает. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В неприятную ситуацию попала семья новокузнечан. Уже больше недели они страдают от звонков коллекторов по долгам, к которым они вообще не имеют никакого отношения.

Как рассказала «Комсомолке» бабушка мальчика, они купили трехлетнему внуку для смартфона сим-карту, чтобы он мог иногда играть и смотреть мультфильмы, но уже в первый же день, после того как утром отвели ребенка в садик, телефон просто раскалился от звонков банка и коллекторов.

- Первый раз сноха взяла трубку и услышала, что у сына сотни тысяч долга одному из банков. Она в шоке ко мне: «Чем чадо в садике занимается? Кредитов понабрал!». Потом позвонили коллекторы и вот уже неделю названивают каждый день по несколько раз то одни, то другие. Спрашивают то мужчину, то женщину, и ничего не хотят слышать, что таких по этому номеру нет и вообще этой симкой пользуется трехлетний ребенок, - рассказывает новокузнечанка.

Пользователи паблика, где горожанка поделилась этой историей, выразили ей сочувствие и вспомнили похожие случаи.

- Ваш хотя бы еще должен, а мой вообще через год пользования телефоном получил сообщение, что его кредит погашен полностью. Будь он чуть постарше, вопросов бы у меня оказалось гораздо больше, - мрачно пошутила другая новокузнечанка.

Также интернет-пользователи пришли к выводу, что мобильный оператор не дал «отлежаться» номеру после бывшего владельца и сразу отправил его на рынок, как только тот освободился. Это и привело к такой ситуации.

Звонки с напоминаниями о необходимости оплатить долги на телефон ребенка идут ежедневно. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Юрист Анна Корниенко, которую «КП» попросила прокомментировать эту историю, дала несколько советов, как избавиться от нежелательных звонков коллекторов. В случае если должник никак с вами не связан, необходимо направить в коллекторскую компанию и кредитору заявления и потребовать исключить ваш номер телефона из списка контактов должников и прекратить звонки по чужой задолженности. А еще коллекторы не имеют права сообщать третьим лицам данные о задолженности, если настоящий должник не давал на это письменного согласия. Поэтому напомните им, что они нарушают закон, когда озвучивают вам сумму чужого долга. Эти нарушения могут стать основанием для жалоб в следующие инстанции: в Банк России на кредитную организацию, в Федеральную службу судебных приставов и Роспотребнадзор — на коллекторов, и в обоих случаях в Роскомнадзор - на нарушение закона «О персональных данных». Все жалобы можно отправить через интернет.-приемные этих организаций, то есть даже не выходя из дома.