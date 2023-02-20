Оттепель до +5 градусов и мокрый снег: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на неделю

Фото: архив "КП" Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В начале текущей неделе в Кузбассе ожидается необычная для февраля теплая погода. Прогноз опубликовали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Весна приближается все ближе и ближе, и с каждым днем в Кузбассе становится теплее. Эта неделя порадует жителей области оттепелью. По ночам средние температуры составят -5 … -10 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 0 … +5 градусов.

Так, во вторник, 21 февраля, ночью по области прогнозируется -10 …. -15 градусов, местами до -23, днем потеплеет до 0 … -5, местами до +5. Ветер будет дуть юго-западный: ночью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Ожидается небольшой снег, местами с мокрым снегом, поземки, на дорогах гололедица.

В среду, 22 февраля, ночные температуры составят -5 … -10, местами до -15, днем 0... -5, местами до +5. Ветер обещают юго-западный, 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Днем возможен мокрый снег.

В праздничный день, 23 февраля, ночью прогнозируется температура -5 … -10, днем 0 … +5. Ветер по-прежнему будет юго-западный, однако немного усилится – днем до 4-9 метров в секунду, местами порывы будут достигать15 метров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами возможен небольшой снег, мокрый снег, метели, гололедица.