«Дети Азии» в Кузбассе соберут 1200 спортсменов из 12 стран

Международные игры «Дети Азии» пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Все спортивные объекты, задействованные в проведении соревнований международных игр «Дети Азии» подготовлены к встрече спортсменов и болельщиков на 100 процентов. Об этом сообщил глава региона.Сергей Цивилев.

Игры «Дети Азии» пройдут на восьми спортивных площадках. В Кемерове — на лыжном стадионе «Снежный», в ЛДК и в спорткомплексе «Сосновый» состоятся соревнования по конькобежному спорту. В Новокузнецке юные хоккеисты начнут групповой этап турнира в ледовом дворце «Кузнецкий лед», финальная часть состязаний пройдет в Арене Кузнецких металлургов имени Олега Короленко. Здесь же пройдут соревнования фигуристов. Междуреченск на Югусе примет прыгунов на лыжах с трамплина и соревнования по горнолыжному спорту, а Губернский центр спорта в Таштаголе сноубордистов и фристайлеров. СТК «Шерегеш» станет прекрасной ареной для волейбола на снегу.

- Участники соревнований начнут прибывать в Кузбасс уже 22 февраля, тогда же стартуют первые официальные тренировки юных спортсменов, - поделился с «КП» - Кемерово» заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев. - Гости будут прибывать в аэропорты Москвы, Новосибирска, Кемерова и Новокузнецка. Волонтеры, встретят всех участников, помогут им с пересадками, разместят в гостиницы. В кузбасских аэропортах для участников Игр предусмотрена концертная программа «Кузбасс встречает гостей» с участием лучших творческих коллективов региона.

Для комфортного проживания спортсменов, тренеров, судей, гостей, волонтеров в городах-организаторах Игр будет задействовано 45 гостиниц. В Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе, где будут проходить международные игры, организаторы подготовили 95 автобусов, более 120 легковых автомобилей и 30 микроавтобусов. Это позволит обеспечить комфортное передвижение участников Игр. Перевозить спортсменов к местам проведения мероприятий в Междуреченске и Таштагольском районе и обратно 26 февраля, а также 3 и 4 марта будут два новых современных брендированных электропоезда новой серии.

- Поезда оснащены удобными эргономичными креслами, биотуалетами, климат-контролем. Они будут перевозить участников международных игр между Кемерово, Новокузнецком, Таштаголом и Междуреченском где пройдут соревнования, - пояснили «КП» - Кемерово» в Минтрансе Кузбасса.

О здоровье участников международных соревнованиях позаботятся врачи Кузбасского центра медицины катастроф, двух станций скорой помощи, физкультурно-спортивного диспансера и 10 медицинских организаций. Кроме того, на каждом объекте и в местах проживания гостей Игр будет работать медицинский кабинет, скорая медицинская помощь и волонтеры-медики.

Напомним, торжественное открытие II Международных спортивных игр «Дети Азии» состоится 25 февраля 16.00 в ледовом дворце «Кузбасс».