«Ген страны и красоты»: кузбасская девочка с именем Россия стала принцессой

... В РФ девочек с именем Россия уж наберется с полкласса. И есть уже выросшие, взрослые России... А 31 января на Ямале, в Ноябрьске, родилась еще одна кроха Россия и весит она пока 2680 граммов, и мама, папа, братик ее обожают, и, почему назвали так, родители говорят: «... мы любим свою страну, мы гордимся тем, что мы - русские».

И самой младшей России уж летят со всей страны поздравления. Присоединились к ним и кузбасские Россия и Россияна:

- Желаю маленькой России – здоровья и расти доброжелательным и отзывчивым человеком!

- Здоровья и всего самого хорошего тебе, Россия!

... «Нашим» - России Чудиновой из села Шевели и Россияне Ручкиной из поселка Теба - сейчас 12 и 21. И их жизнь и жизнь их семей - словно зеркало большой России!

1. Россия маленькая.

... Россия. Сочи. Май. Летний театр имени Фрунзе. Финал международного конкурса «Мировая модель 2021», категория «Дети»…

За волнами аплодисментов не слышно, как волнуется близкое синее море…

По девочке в платье цвета морской волны, с кружевным гипюром, в «алмазных» брызгах по длинному подолу не видно волнения в отличие от других участниц. Она спокойна, серьезна. И ее редкую улыбку и невероятное притяжение уж заметили все.

- Номинацию «Мировая принцесса 2021» забирает … Россия Чудинова! – и это для 10-летней тогда кузбасской Российки прозвучало неожиданно. Но она с достоинством сделала шаг вперед. И вот – ободок сверкающей короны схватил русые локоны. И просиявшие глаза нашли маму в зале…

России Чудиновой - 12 лет, она живет в поселке Шевели под Кемеровом. Фото: Личный архив

Но даже в ликующий миг победы во взгляде - сдержанность, даже строгость и... спрятанная печаль. Почему? Вот бы сюда любимую Анечку… Сестренку, с которой Российка была, как близнецы, и которая первой мечтала стать моделью. Но Ани нет, погибла, когда России было четыре…

… В ту зиму родители ехали с Аней к врачу в Кемерово. Их обогнала фура, подняв снежный занавес, и машина Чудиновых попала в ямку, и ее выбросило на «встречку», на «КамАЗ». Мама, Светлана, была за рулем, попыталась свернуть, папа, Степан, водитель с большим стажем, руль тоже схватил, навалился помочь. Но – удар, родителей сложило, переломало. Анечка, пристегнутая, сидевшая сзади, погибла сразу. Светлана пришла в себя в больнице, после двух суток комы. Степан не знал, как сказать ей про Аню. Но Светлана помнила, как летела по туннелю, и впереди –ее звал божественный свет, и как ее с того света назад, в жизнь, вернули, ради четверых оставшихся дома детей. И, очнувшись, она почувствовала необратимое, страшное, Ани здесь, в этом мире нет...

И гибель Ани не только родители, дети – Вика, Диана, Катя, Россия – пережили очень тяжело. И сёстры Аню видели в снах не раз… Было даже, рассказывали утром один сон на всех, как Аня пришла, и девочки младшие с нею во дворе гуляли, и она их на качели качала, а после ушла… И сильнее всех, по погибшей Ане, страдала самая младшая Рося.

И после гибели Ани каждый ушел в себя, Россия тоже… Мама, сраженная горем и с трудом возвращавшаяся в прежнюю жизнь, понимала, детей надо как-то встряхнуть… И вдруг на страничку мамы в соцсетях вышло модельное агентство, пригласило девочек Чудиновых в модели. И семья решила: пусть попробует Россия. А Диану отдали в художественную школу, Катю – на танцы, и они все там тоже успешны... И даже самая старшая, Вика, уж окончившая КузГТУ и собиравшаяся в аспирантуру, тоже вечерами пошла в «художку»…

- И Россия походила в модельное год, два, и мы заметили, она стала помаленьку открываться, улыбаться. А после гибели Ани – вообще не улыбалась… А прошли еще годы, и Россия, поняли, загорелась модельным… - рассказывает мама. – Ее стали много снимать. И вот мы уже - на том первом для Роси конкурсе в Сочи! И там Рося и осуществила Анечкину мечту...

В 10 лет Россия Чудинова из Кузбасса получила титул "Мировая принцесса" на международном конкурсе Мировая модель-2021. Она в платье, на которое ушло 30 м ткани. Фото: Личный архив

ИМЯ, В КОТОРОМ СИЛА...

- А почему вы самую младшую из пятерых детей назвали Россией?

- Да еще и при самых удивительных обстоятельствах... – улыбается мама и кратко пересказывает историю их семьи. Как сама, в детстве, переживала, ее мама слегла надолго в больницу, а ее, Свету, увезли в интернат, и там она, в группе, страдая от одиночества, мечтала, что вырастет и будет иметь много детей, и будет всегда с ними рядом. А выросла, вышла в середине 1990-х замуж, и вскоре они со Степаном уж ждали первенца – Вику. И снимали угол у чужого деда в старом кемеровском бараке.

- А парализовало этого деда и - жалко его было, и я за ним ухаживала, кормила...

А родилась Вика, подросла, Чудиновы все мотались по разным съемным углам, и верили, как большинство из нас, мотавшихся и переживших то же самое, что день придет – и заживем! Но наследства не светило. Но откладываемые с трудом деньги, на покупку жилья, надежду не приближали.

- И так прошло десять лет, и я сказала мужу, что жить так больше нельзя. Можно промечтать о лучшей жизни до старости, - вспоминает Светлана. - И сказала: хватит ждать манны небесной и что мы даже и не совсем семья, ведь в нормальной семье детей должно бы быть ну, хотя бы, двое. Муж согласился. И мы решили: «Если Бог даст еще детей – родим. А даст детей, то и средства на жилье и еду». И так всё и вышло.

Переехали из Кемерова жить в село Шевели, сняв полдома – с перспективой купить. Родилась вторая дочка – Аня. Следом Диана, Катя.

И Чудиновы – строитель и инженер-компьютерщик – работали на ремонте квартир.

- И чем больше становилась семья, тем больше мы вкалывали. Я и в декрет перестала уходить - клала плитку на заказ до самых родов. И родив, почти сразу возвращалась на работу. Так мы дружно жили и работали, и росли: я, муж и четыре дочки, и начало кризиса, в 2009-м, пережили нормально. А потом кризис так по нам ударил! Заказов не стало, вообще... И вдруг стало ясно, у нас будет пятый ребенок. А как пятого рожать, если четверых думаешь, чем накормить.

Но они решили – родим. И почти сразу же – пришли по работе заказы. И Чудиновы даже смогли выкупить те полдома.

- И подъем сил у нас с мужем с тех пор невиданный! Я до сих пор сплю по три часа в сутки, чтобы переделать все домашние дела по ночам, а днем – на работе помогать мужу и успевать дома с детьми…

… А подошло время рожать ребенка и… Оба - на работе. Светлана кричит мужу, через стенку: «Ждем сына, но если дочь, как назовем?»

- А в голову вдруг приходит мысль: «Что. Если. Назвать. Россией? И красиво. И в этом слове - сила, святость и трудолюбие, и пусть оно станет именем, и будет судьбоносным…» А муж минут через пять приходит и вдруг говорит: «А давай назовем – Россией!» Такая вот у нас семейная телепатия...

… И Россия родилась на Ивана Купалу, русой, синеглазой.

Чудинова Россия Степановна родилась в самую русскую дату - на Ивана Купалу... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

… И когда ее с сестрами маленькой крестили, в канун 1025-летия крещения Руси, то в самый главный миг крещенья захлопала в ладоши, и солнце ворвалось в храм...

… А чем старше становилась Россия, тем больше семья удивлялась, судьба России-маленькой словно пишется с России-большой.

Она с пеленок узнала кризис и безработицу, стабильность и подъем, дружбу и взаимовыручку (в их доме обвалилась балка, но Чудиновым помогли всем миром – привезли брус)…

И в ее сердце – говорят родители, в ее с пеленок серьезной душе - точно, врожденное знание, чем мы, русские, отличаемся от других народов мира. Падая и поднимаясь, наш народ Ванек-встанек становится с каждым разом сильнее.

... И всем старшим дочкам Чудиновы дали просто красивые королевские имена. И они и не думали, что Россия подрастет и вдруг станет реально принцессой мира…

А дальше... России сейчас уже 12. Она покоряет подиумы Москвы и ее фотографии уже несколько раз печатали в федеральном детском «глянце» номер один. И скоро, в марте, она снова полетит в Москву – участвовать в показе очередной коллекции.

- Но звездности в ней не было и нет, - говорит мама. – Она английский язык хорошо схватывает, ходила в компьютерную академию и хорошо делает программы. И я ее в будущем вижу, возможно, в дипмиссии, переводчиком.

- А я еще — в поисках, еще не знаю, кем хочу быть, может, даже и моделью, - скажет мне позже, вечером, встречая с вернувшимися с работы родителями, Россия. – И я хочу, когда вырасту, семью и дочек, как у мамы...

- А какие черты души россиян и России для тебя важные самые?

- Честность и верность - своему слову и своим принципам.

2. И Россия большая...

У Россияны Ручкиной, тоже красавицы, глаза тоже синие. И волосы тоже пшенично-русые. Она – в бабушку Люду, в советские годы Людмила была моделью.

Живет Россияна в Тебе, и это там, в 1960-х, снимали натуру и сход лавины авторы фильма «Коротко лето в горах», со знаменитыми Стриженовым и Аллой Черновой.

А прапрадеды Россиянки попали в Кузбасс с Кубани, в 1930-х.

- Жили, донские казаки, небогато, имели коня, корову. Но в списки кулаков и в программу раскулачивания и ссылки в Сибирь попали, - слова бабушки Люды. – И горя хлебнули. Но с Кузбассом потом срослись.

Россияне Ручкиной - 21 год, она родом из поселка Теба. Фото: Личный архив

Сама Людмила в молодости жила в Новокузнецке. А приехала в гости в Тебу, и, сирота, познакомилась там с сиротой, и они влюбились и поженились. А как умер старший сын, Людмила с мужем с трудом нашли в себе силы жить дальше. И смысл жизни нашли в следующих родившихся дочке, сыне, и к пенсии еще стали семьей ребенку из детдома.

А Олеся (дочь Людмилы, будущая мама Россияны) в два года чуть не погибла. Напала собака. В городе потом наложили 20 швов...

И в роду, вспоминая, перебирая разные случаи, часто шутят, что всё смешалось в доме Россиянки, и что только в поколениях не пережито, даже, вот, дядя ее родился в кабине машиниста… И вот эта сила рода, росшая в поколениях, и влилась в Россию-Россияну, родившуюся в 2001-м.

- Мы были первыми в в Кузбассе, а, может, и в стране, придумавшими имя Россияна, - вспоминает мама, Олеся. – Идею подала мне свекровь. Она позвонила в роддом: «А как тебе имя Россияна? И можно звать Россией...» И я вгляделась в дочку, конечно, она – Россиянка! Мне же очень хотелось дать дочке имя необычное, лучшее. И с дня рождения дочки сама Россия ей – оберег, и имя ее ведёт...

И Россияна в роддоме дважды стала сенсацией. Из-за имени. И еще потому, что родилась с настоящим зубом, нижним, передним, слева. В три года он потом заболел, врач его удалил, и вырос зуб новый.

- Но, главное, у Россияны – настоящий русский характер, - говорят мама и бабушка. – С раннего детства - не задира, спокойна, справедлива. Если кого обижали или на нее – с кулаками, всегда сдачи даст. А еще она по-хорошему упряма. Много лет не давались ей математика и русский язык. А последний год в школе поднажала, и в аттестате у нее по ним - четверки.

Россияна из Кузбасса гордится своим именем. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

- Да я просто выросла, - смеется девушка. После школы она поступала в «мед», но не хватило балла, и выучилась на повара-кондитера. Сейчас работает в городе в магазине, но хочет поступать еще...

И она во всем серьезна и ответственна. И такое дело, как вместе с братьями, со старшим, главным рубщиком, и с младшим, помощником, втроем заготовить дров на зиму… — норма. А еще такую же гору дров наколоть соседям, заработав и принеся деньги маме, а ей пришлось по жизни поднимать детей одной, - просто жизнь.