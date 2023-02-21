Поддержим российскую армию

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе состоятся митинги-концерты, которые объединят всех поддерживающих Президента и участие России в специальной военной операции. В программе - выступления ведущих артистов и творческих коллективов, показательные выступления мастеров рукопашного боя, мастер-классы, в которых сможет принять участие любой желающий. Будет работать полевая кухня.

Во время мероприятия состоится благотворительный марафон по сбору денег в поддержку воинов, находящихся в зоне спецоперации, а также мирного населения Донбасса. Для перевода средств можно будет воспользоваться QR-кодом. Собранную во время марафонов сумму направят на закупку военного снаряжения, медикаментов, теплой одежды, квадрокоптеров и других необходимых вещей для мобилизованных и добровольцев Кузбасса, а также на закупку гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса.

Приходите пораньше всей семьей - будет интересно!

Кемерово, линейный парк бульвара Строителей

22 февраля, начало в 15.00

Вход свободный