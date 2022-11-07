Как выглядит парк Победы имени Георгия Жукова в Кемерове после реконструкции

Парк Победы был реконструирован полностью
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
Официальное открытие парка Жукова в Кемерове еще не состоялось, однако на минувших выходных рабочие убрали все ограждения с территории, и горожане массово отправились гулять по обновленной зоне отдыха. Рассказываем, как преобразился парк после реконструкции.
О закрытии парка на реконструкцию кемеровские власти объявили в феврале 2022 года, и уже в марте доступ на территорию был ограничен. Работы велись в течение восьми месяцев, и в итоге парк преобразился полностью.
В ходе реконструкции была построена новая набережная вдоль всего парка. Особое место в ней занимает спуск к реке. Утки, обитающие на Искитимке, уже облюбовали это место.
Спуск к Искитимке
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
На набережной оборудовали спуск к реке
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
В парке было отремонтированы пешеходные дорожки, установлено новое освещение. Появились новые интерактивные объекты на военную тематику: блиндажи, окопы и миниатюрная взлетно-посадочная полоса (самолета на ней пока нет, но власти обещали, что в парке появится МИГ-29).
Дети с интересом передвигаются по окопам
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
Военный городок
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
В парке появился целый военный городок
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
Часть военного городка
В парке после реконструкции появились новые элементы
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
Вся военная техника была отреставрирована и возвращена на место (не хватает только ракеты, которая раньше стояла в центре парка). Также появились новые боевые единицы, в частности танки Т-64, Т-72.
В парке стало больше военной техники
Один из новых танков
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
Для детей обустроены новые игровые площадки - все элементы в комплексах выполнены из дерева.
Новая детская площадка
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
Песочница для детей
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
Элементы площадки сделаны из дерева
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
В парке были установлены новые общественные туалеты. Правда, пока они не работают.
Так выглядят обновленные общественные туалеты
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
На территории сохранили большинство деревьев, также были высажены саженцы.
Стела трудовой доблести
Помимо интересных локаций, военной техники и отремонтированной набережной в парке появился важный для города объект - стела «Город трудовой доблести». Мемориал посвящен роли города в Великой Отечественной войне.
Монументальный каркас стелы весом почти 30 тонн выполнен из высокопрочной стали
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
Напомним, что 2021 году президент России Владимир Путин своим указом присвоил Кемерову почетное звание «Город трудовой доблести». Такой статус предполагает установку стелы с изображением герба города и текстом президентского указа о присвоении звания.
Макет стелы - типовой, но при этом конструкция дополнена своими символами и формами. В основании расположена пятиконечная звезда, которая символизирует Орден Великой Отечественной войны. В вершинах звезды - бетонные пилоны с фотографиями, демонстрирующими вклад кемеровчан в достижение Великой Победы.
В 1941 году в Кемерове была организована работа 12 госпиталей
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
Так выглядят бетонные пилоны с фотографиями, демонстрирующими вклад кемеровчан в достижение Великой Победы
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА