Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на неделю

Пока говорить о повсеместном снежном покрове еще рано Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе в ближайшие дни ожидается похолодание и небольшой снег. Прогноз погоды опубликовали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В начале следующей недели плюсовые температуры будут наблюдаться все реже. При этом каждый день прогнозируется небольшой или умеренный снег. Но, не смотря на то, что на дворе уже начало ноября, говорить о повсеместном снежном покрове все еще рано. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в Кемеровском гидрометцентре, погоду в регионе будут определять антициклоны, поэтому мощных осадков не ожидается. Однако в районах, где снежный покров установился, он уже не растает.

Во вторник, 8 ноября, по области ночью ожидается температура -3… -8, местами до -13, днем воздух прогреется до -3… +2. Ветер будет переменный 3-8 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем также небольшой и местами умеренный снег. Также возможны туманы, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица.

В среду, 9 ноября, ночные температуры составят -3… -8 градусов, местами до -13, дневные -3… +2. Ветер будет дуть западный 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Переменная облачность, местами небольшой и в горах умеренный снег.

В четверг, 10 ноября, ночью столбики термометров будут показывать -3… -8, днем -4… +1. Ветер западный 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, небольшой и местами умеренный снег.