В трех городах Кузбасса часть жителей временно останутся без электричества 20 февраля

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 20 февраля, часть кузбассовцев останутся без электроэнергии из-за ремонта воздушной линии электропередач, оборудования или неотложных работ. Об этом сообщили в СКЭК.

Так, в Кемерове электричества лишатся жители следующих домов: с 9.00 до 16.00: ул. Гончарова, 94 - 98, 61 - 105; ул. Григорьева, 43 - 51; ул. Прибрежная, 1 - 25 «а», 4 - 6 «а»; ул. Циолковского, 1 - 7, 6 - 8 «а».

С 9.00 до 12.00: пр. Октябрьский, 105; ул. Ю. Смирнова, 3; пер. Бакинский, 22, 24; ул. Астраханская, 1 - 19 «а», 2 - 10 «а»; ул. Белинского, 1 - 15 «а», 2 - 22 «а»; ул. Бурденко, 2 - 14; ул. Джамбула, 12 - 30 «а», 73 - 77; ул. Правды, 1 - 25 «а», 2 - 26; ул. Тельмана, 1 «а»; ул. Шишкина, 1 - 29 «а», 2 - 30 «а»; пер. Правды, 1 «а», 4, 8, 10, 16, 18.

С 13.00 до 15.00: ул. Интернациональная, 65 - 79 «а»; ул. Коммунистическая, 60 - 68; ул. Лермонтова, 54 - 82 «а», 59 - 87 «а»; ул. Угловая, 84 - 126 «а». С 13.00 до 17.00: ул. Тульская, 18, 20, 22; пер. 1-й Тульский, 2, 4, 6.

С 13.00 до 16.00: ул. Большевистская, 2; ул. Коломейцева, 8; ул. Соборная, 3; б-р Строителей, 28 «г», ул. Гончарова, 1 - 19, 2 - 34; ул. Григорьева, 1 - 3 «а», 2 - 20 «а», 7 «а»; ул. Крылова, 1 - 21 «а», 2 - 20 «а»; ул. Курская, 1 - 31, 2 - 28; ул. Лобачевского, 1 - 35 «а», 2 - 36 «а»; ул. Репина, 1 - 15, 2 - 26; ул. Чамальская, 1 - 31 «б»; ул. Черниговская, 1 - 23 «а», 2 - 16 «а», 38 «а»; пер. Химзаводской, 1 - 21 «а», 2 - 10.

Останутся на какое-то время без света и жители некоторых домов в Березовском: с 9.00 до 17.00: ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная, 19 - 39, 43, 19 «а»; ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Осипенко, 5 - 21; пер. Речной; пер. Щорса, 1, 2, 3, 1 «а», ул. Артиллерийская, 13 - 59, 6 - 24; ул. Красная горка, 8 - 34, 3 - 15. С 9.00 до 14.00: ул. Ачинская, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 1 «а», 1 дом без номера; ул. Балтийская, 4 - 8, 1 «а»; ул. Веерная, 3 - 33, 2 - 32, 24 «а», 30 «а»; ул. Гоголя, 1 «а»; ул. Крупская; ул. Ленина, 15, 19 - 57; ул. Попова, 2, 5, 7, 11; ул. Фурманова, 13 - 29, 24, 15 «а», 25 «а»; пер. Ульянова; пер. 1 Балтийский, 5 - 17, 6 - 16, 1 «а». С 13.00 до 16.00: б-р. Комсомольский, 2.

Кроме того, жителям пр. Текстильщиков, 3/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9/3 и бр. Химиков, 4 в Ленинске-Кузнецком также придется побыть без электроэнергии в период с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.