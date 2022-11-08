8 ноября кузбассовцы увидят «Кровавую луну» из-за ее полного затмения

Фото: архив "КП" Фото: Александр КУЛИКОВ

Сегодня, 8 ноября, жители Кузбасса станут свидетелями редкого астрономического явления - полного затмения Луны. Его, в отличие от солнечного затмения, можно будет наблюдать невооруженным глазом без специальных приспособлений.

Как рассказали в Кемеровском планетарии имени Мацукова, затмение начнется в 15.01 и достигнет максимальной фазы в 17.59 по кемеровскому времени. В период прохождения северной части земной тени Луна станет красной - этот момент можно наблюдать с 17.17 до 18.42. Необычный окрас Луне придаст отраженный от Земли солнечный свет.

Кемеровский планетарий им. К. П. Мацукова

- Во время затмения Луна не исчезает полностью, а становится темно-красной. Это объясняется тем, что Луна даже в фазе полного затмения продолжает освещаться. Солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и за счет этого рассеяния частично достигают Луны. А поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи в большей мере достигают поверхности Луны при затмении, - пояснили в Новокузнецком планетарии им. А.А. Федорова.

В целом все затмение будет длиться почти шесть часов - до 20.56. Лучше всего этот природное явление будет наблюдаться в восточной половине России. Над Кузбассом затмение можно увидеть частично, ранним вечером, когда Луна невысоко над горизонтом.

Напомним, что недавно жители Кузбасса были свидетелями другого уникального явления - частного солнечного затмения.