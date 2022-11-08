В Кемерове на улице Терешковой начали строить пешеходный подход к проспекту Притомскому

Пешеходная зона будет полностью освещена, оборудована местами для отдыха. Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове на улице Терешковой появится пешеходный подход к проспекту Притомскому. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Строящаяся пешеходная дорога соединит проспект Октябрьский с проспектом Притомским. Тротуары прокладывают вдоль магистрали по обеим сторонам Терешковой. Их общая протяженность составит 1 километр 400 метров.

На данный момент завершена первоначальная подготовка, в частности, территорию расчистили от дикорастущих деревьев клена (взамен высадят саженцы), закрыли плитами подземные коммуникации, пролегающие на участке. Пока позволяет погода, строители ведут подготовку полотна и отсыпают его щебнем. Асфальтировать тротуары будут весной.

Те виды работ, которые возможно проводить в холодное время года, продолжатся и зимой.

В мэрии рассказали, что пешеходная дорога будет изогнутой - слегка похожей на серпантин. Это сделано, чтобы уменьшить наклон к Притомскому проспекту, который расположен значительно ниже, чем Октябрьский. Кроме того, изогнутость придаст дополнительную архитектурную выразительность будущим пешеходным тротуарам.

- Там, где узкая дорога и наличие резкого уклона сбоку от нее не позволяют выполнить монтаж пешеходного тротуара по естественному основанию, впервые в городе воплотят интересное решение. Дорога для пешеходов будет представлять собой металлическую конструкцию на свайном основании - нечто вроде эстакады. Ее планируется покрыть террасной доской, оборудовать ограждениями. Она будет удобна и полностью безопасна для пешеходов, - рассказали в городской администрации.

Пешеходная зона будет полностью освещена, оборудована местами для отдыха, а также системой видеонаблюдения. Кроме того, будут обустроены велодорожки, установлены урны для мусора.

Масштабное строительство развернулось на улице Терешковой. Фото: администрация г. Кемерово

Напомним, что ранее жители города неоднократно просили власти оборудовать пешеходные подходы к Московской площади, новой набережной и ледовому дворцу «Кузбасс», чтобы эти объекты стали более доступными. Во время проведения крупных праздников там собирается по несколько тысяч человек, и многим людям проблематично добираться туда на общественном транспорте. Это будет уже второй пешеходный подход. Первый - дорога-дублер Притомского проспекта - призван соединить новые объекты с центром города.