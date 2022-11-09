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Общество9 ноября 2022 4:45

Театральный марафон

Отправляемся смотреть спектакли любительских коллективов в формате нон-стоп
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Фото: Центр культуры и театрального искусства.

Фото: Центр культуры и театрального искусства.

В новокузнецком центре культуры и театрального искусства в ближайшее воскресенье стартует фестиваль конкурс любительских театральных коллективов «Ваш выход!». В нем принимают участие взрослые любительские театральные коллективы, студенческие, инклюзивные театры, а также коллективы специальных учебных заведений культуры и искусств независимо от ведомственной принадлежности. Артисты-любители представят спектакли для зрителей самых разных возрастов. На сцене будет представлено разнообразие жанров: художественное слово, пантомима, пластические и литературные композиции, миниатюры, актерский цирк и драматический спектакль.

В течение пяти часов театралы-любители покажут свои работы в формате нон-стоп. Зрители могут прийти в любое время, но попасть в театральный зал можно будет лишь в перерыве между спектаклями, длительность которых составляет в среднем 50 минут. Начало последнего спектакля - в 15.30.

Центр культуры и театрального искусства

ул. Тольятти, 74, т.: (384-3) 76-10-50

13 ноября, начало в 10.00

Вход свободный

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