В Кузбассе будут судить троих мужчин, похитивших имущество целого завода почти на полмиллиарда рублей

Суд определит меру наказания каждому из троих аферистов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе на скамью подсудимых сядет предприимчивое трио, которое сговорившись, сумело за каких-то восемь месяцев - с октября 2018-го по май 2019-го, похитить имущество одного из кемеровских заводов почти на полмиллиарда рублей. Потихоньку слить имущество местного завода решили мужчины в возрасте 39-ти, 50-ти лет и даже 81-го года. Как рассказали «КП» - Кемерово» в Следственном комитете Российской Федерации по Кемеровской области, один из мужчин на тот момент был конкурсным управляющим государственного предприятия. В течение непродолжительного времени он сумел искусственно занизить стоимость данного имущества, оцениваемого в 437 миллионов рублей, в результате чего оно перешло в собственность одной из подконтрольных злоумышленникам компаний. Под видом оплаты фиктивного договора мошенники перечислили 45 миллионов рублей с банковского счета предприятия на счет подконтрольной им организации. На похищенные деньги они приобрели ценные бумаги в виде простых векселей на 34 миллиона рублей. А через некоторое время обналичили несколько ценных бумаг, чтобы замаскировать связь денежных средств с преступным источником дохода.

Однако, несмотря на все ухищрения и старания, многоступенчатая преступная схема была раскрыта сотрудниками УФСБ России по Кузбассу, материалы переданы в следственные органы. В ходе предварительного следствия всем действиям участников преступной схемы дана юридическая оценка

- По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4, ст.174.1 ч.4 п. «б» УК РФ, мошенники задержаны. Арбитражным судом торговые процедуры признаны незаконными, а сделки по отчуждению имущества бывшего завода отменены. Ущерб, причиненный государственному предприятию, в размере более 437 миллионов рублей возмещен в полном объеме. На ценные бумаги наложен арест общей стоимостью 24 миллиона рублей, - уточнили в Следкоме Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, благодаря чему уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно российскому законодательству каждому из предприимчивого трио грозит до десяти лет лишения свободы.