Масленица в Кемерове-2023: программа мероприятий, куда сходить, самые интересные площадки

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В этом году Масленичная неделя началась 20 февраля и продлится до воскресенья, 26 февраля. В этот день на многих площадках Кемерова пройдут праздничные гуляния. Рассказываем, куда можно сходить на Масленицу 2023.

Проводы зимы в «Томской Писанице»

В музее-заповеднике «Томская Писаница» празднование Масленицы будут проходить целых два дня. 25 февраля гости музея-заповедника проводят зиму, а вместе с ней и главного сказочного новогоднего героя – Кузбасского Деда Мороза, который уходит на заслуженный отдых.

Программа ориентирована на детей и родителей. Гости смогут принять участие в подвижных играх на свежем воздухе, «взятии» снежной крепости, хороводах и, конечно, отведать вкусных, горячих, жирных блинов. В завершении программы состоится сожжение чучела зимы.

Проводы зимы на «Томской Писанице» пройдут 25 февраля

На следующий день, 26 февраля, в «Томской Писанице» пройдет большой праздник для более широкой аудитории. Это будут масленичные народные гуляния в традициях позапрошлого века - с ряжеными, медведем и козой. Гостей ждут тематические мастер-классы по блинопекству, потешные забавы, концерт фольклорных коллективов, фаер-шоу. Самые ловкие и смелые попробуют свои силы в преодолении масленичного столба, а самые рукодельные и творческие – в конкурсе традиционного масленичного костюма. В финале будет сожжено масленичное чучело.

26 февраля в музее-заповеднике будут отмечать Масленицу

Музей-заповедник «Томская Писаница». Яшкинский район, деревня Писаная

25 февраля начало в 13:00. Стоимость посещения музея-заповедника «Томская Писаница» в выходной день: полный билет — 500 рублей, льготный — 400 рублей, по Пушкинской карте – 350 рублей, детям до 5 лет бесплатно.

26 февраля начало в 13:00. Стоимость посещения «Сибирской Масленицы»: полный билет — 600 рублей, детский и по Пушкинской карте — 500 рублей, детям до 5 лет бесплатно.

Масленица в «Парке Чудес»

Кемеровский «Парк Чудес» также приглашает горожан проводить зиму и встретить долгожданную весну в воскресенье, 26 февраля. В этот день будут работать аттракционы «Летающие драконы», «Вальс», «Веселые горки», «Автодром», «Веселый паровозик», игровые автоматы. Гостей ждут интересные конкурсы с призами, выступление вокальной группы, детская анимация, тематические фотозоны и масленичные забавы. Все желающие смогут попробовать взобраться на традиционный масленичный столб. Завершит праздник сжигание чучела. Для тех, кто станет замерзать, будут работать зоны обогрева «финские свечи» и теплые кафе.

Программа празднования Масленицы в «Парке Чудес»

Парк Чудес, ул. Кирова, 4. Начало начало в 14.00

Вход свободный

Масленица на «Таежной заимке»

От души повеселиться и проводить зиму можно будет и в «Таежной заимке - территории хаски» в Кемеровском районе – веселые гуляния пройдут там также 26 февраля. В программе: масленичные забавы, мастер-классы, музыкально-игровая программа. Гости будут водить хороводы, делать чучелки из соломки, участвовать в молодецких играх, и конечно, сжигать куклу Масленицы. Весь день на площадке будет работать хороводно-игровой клуб «Лада» и ансамбль «Отрада».

Программа празднования Масленицы на «Таежной заимке»

Стоимость входного билета — 400 рублей взрослый, 200 рублей – детский. Дети до 5 лет бесплатно.

Начало программы в 14:00.

Как добраться: на кольце Лесной Поляны направо, мимо выставочного полигона по расчищенной дороге в тайгу около 2 километров, на развилке дорог деревянный указатель на Таежную Заимку (налево). Телефон +7-903-944-93-02

«Масленичный разгуляй» в «Комсомольском парке»

«Масленичный разгуляй» пройдет 26 февраля и в «Комсомольском парке». Организаторы обещают гостям концертно-развлекательную программу с живой музыкой, конкурсы, розыгрыши подарков, угощение блинками, игры со скоморохами и сжигание чучела.

Фото: соцсети

Начало в 14:00.

Вход свободный.

Театрализованное занятие в краеведческом музее

Краеведческий музей подготовил для детей от 4 до 10 лет театрализованное тематическое занятие. Маленьким посетителям предстоит помочь хозяйке Марфе, которая решила испечь блины, но обнаружила, что в доме пропали все сковородки. На занятии дети в игровой форме узнают о главных традициях празднования Масленицы и смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-масленички.

Фото: сайт музея

Отдел истории: проспект Советский, 51. Телефон 75-15-45

25 и 26 февраля в 11:00 и 16:00. Для участия необходима предварительная запись.

Стоимость билетов – 250 рублей.