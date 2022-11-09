Реконструкция кузбасского горнолыжного комплекса «Югус» завершится до Нового года

«Югус» - тоже весьма популярное место отдыха у кузбасских любителей горных лыж и сноуборда. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В 2023 году Кузбасс будет принимать Зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Соревнования по прыжкам с трамплина, слалому гиганту и параллельному слалому будут проходить в Междуреченске на горнолыжном комплексе «Югус». 8 ноября журналистам провели экскурсию по комплексу и рассказали, как идет подготовка к играм.

Одним из самых важных моментов в подготовке стало проведение водопровода и канализации из города. Коммуникации были проложены по дну через реку Томь. В скором времени также будет установлено освещение от подъемника и до трамплинов.

Сами трамплины К40 и К62 сейчас реконструируют. Специалисты формируют гору приземления, а также закладывают фундамент для горы разгона. Помимо этого, у трамплинов появится своя новая канатная дорога. Ее длина составит 331 метр, а пропускная способность порядка двух тысяч человек в час. Однако учитывая, что на трамплинах не предусмотрено массовое катание, этого будет более чем достаточно. Основные опоры канатно-кресельной дороги уже установлены. Станцию привезут в собранном виде, и специалистам останется только смонтировать ее.

Рядом с трамплинами был возведен спортивно-тренерский блок, в котором расположился конференц-зал, тренерские, раздевалка с душевыми, инвентарная комната и прокат, а также небольшая столовая. Еще один модуль находится в работе, на время соревнований в нем будут готовиться спортсмены пред стартом, а после его переоборудуют в гостиницу. К слову, уже существующую на «Югусе» гостиницу также реконструируют.

Как отметил начальник Управления капитальным строительством Междуреченска Владимир Кулагин, все работы будут завершены в декабре 2022 года.