На выходных в Кузбассе ожидаются мокрый снег и метели

Все выходные в Кузбассе будет идти мокрый снег. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет кузбассовцев на выходных.

В ближайшие дни резких перепадов температуры в регионе не ожидается. Столбики термометров в ночные часы будут понижаться до слабоотрицательных -1... -6, в дневные часы в основном от слабоотрицательных до слабоположительных. При этом все выходные в Кузбассе будет идти снег и мокрый снег.

В пятницу, 11 ноября, ночные температуры составят -2... -7 градусов, дневные -3... +2. Ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах – гололедица.

В субботу, 12 ноября, ночью столбики термометров будут показывать -1... -6, днем -2... +3. Ветер также будет юго-западный, но усилится до 4-9 метров в секунду, днем возможны порывы до 16 метров в секунду. Будет переменная облачность, снова пойдет снег и мокрый снег, днем местами возможны метели.

В воскресенье, 13 ноября, ночью ожидается 0.. -5 градусов, днем потеплеет до -1... +4. Юго-западный ветер усилится еще больше: 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18. В этот день также прогнозируется переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метели.