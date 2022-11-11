«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом Всероссийский слет студенческих отрядов

Фото: пресс-служба Ростелеком.

«Ростелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету участникам и гостям Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного завершению 63-го трудового семестра. Мероприятие проходило с 3 по 6 ноября в ледовой арене «Кузбасс». Событие посетили более 10 тысяч студентов со всей России.

«Всероссийский слет студенческих отрядов — это событие, объединяющее участников организации «Российские студенческие отряды» со всей страны. Ее членами являются более 240 тысяч молодых людей от Калининграда до Владивостока. Принимать у себя такое масштабное мероприятие — это ответственная задача. Для того, чтобы обеспечить слет качественной беспроводной сетью, мы обратились к надежному провайдеру. Благодарим “Ростелеком” за быструю организацию Wi-Fi и качественное соединение», — комментирует Виктор Новоселов, командир Кузбасского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Цифровой провайдер развернул защищенную беспроводную Wi-Fi-сеть, установив в зоне проведения форума более 90 точек доступа. За четыре дня мероприятия услугой воспользовались 860 уникальных пользователей. Объем трафика составил более 1000 Гб.Wi-Fi от «Ростелекома» обеспечивает безопасное подключение с разными способами авторизации пользователей без штрафов и в соответствии с законом. Пользователям сервиса «Wi-Fi для бизнеса» доступны такие функции, как размещение справочной и рекламной информации на странице авторизации, мониторинг статистики посещений, управление настройками сети.

«”Ростелеком” в Кузбассе часто выступает техническим партнером крупных мероприятий, в частности, форумов и фестивалей. Созданная нами в регионе цифровая инфраструктура позволяет в короткие сроки предоставить качественный доступ в интернет. Рады, что нас выбирают клиенты для проведения таких масштабных событий. Для нас это знак доверия качеству наших сервисов», — комментирует Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Узнать подробнее об услугах для бизнеса и заказать подключение можно на сайте «Ростелекома».

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