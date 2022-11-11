Лучшие выпускники «Школы фермера» в Кузбассе получили от Россельхозбанка гранты на развитие своих проектов

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

10 ноября в Кузбасской ГСХА состоялось вручение сертификатов на гранты лучшим выпускникам третьего потока образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Обладателями поддержки в размере 100 000 рублей стали Наталья Орлова с проектом по развитию конного туризма в Шерегеше, а также Татьяна Чекухина и Мария Лаптева с проектами по трансформации предприятия в молочном скотоводстве. Победителей поздравил и. о. директора Кемеровского филиала Россельхозбанка Сергей Баженов.

«Каждая ваша история – это наша победа! От того, как будет формироваться ваш фермерский бизнес, будет трансформироваться и Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия. Мы не только готовы, но и обязательно поможем в реализации ваших проектов в дальнейшем бесплатной экспертной поддержкой и поиском вариантов дополнительной финансовой помощи. Ждём вас в академии с новыми идеями и предложениями по развитию агропромышленного комплекса Кузбасса. Уверенны, что у вас всё получится», – обратилась к выпускникам ректор Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина.

К поздравлениям победителей присоединились и выпускники первых потоков «Школы фермера» Евгения Молярова и Вячеслав Юдин, также получившие и уже освоившие гранты Россельхозбанка. Они пожелали не бояться внедрять в личные подсобные хозяйства передовые технологии производства и максимально эффективно использовать меры государственной поддержки.

Напомним, что в третьем потоке «Школы фермера» прошли обучение 30 слушателей по двум направлениям: «Управление трансформацией предприятия молочного скотоводства» и «Сельский агротуризм».

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Общая продолжительность курса – до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов-участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение для участников бесплатное.

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