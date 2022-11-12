Ни цвета, ни запаха: общественникам показали, как очищают воду в Кузбассе

Общественники убедились, что очищенная вода не имеет цвета и запаха. Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса.

Экологи, члены Общественного экологического совета при губернаторе, активисты-общественники, журналисты и блогеры посетили Беловскую ГРЭС.

Гости познакомились с новой водоподготовительной установкой, запущенной в эксплуатацию в нынешнем году. В результате производительность химической водоочистки электростанции для горячего водоснабжения потребителей увеличилась в три раза.

Назначение оборудования - обеспечение теплоснабжения города Белово, который с 2021 года получает тепло от ГРЭС по специально построенной тепловой магистрали. Новая установка выполняет все необходимые функции очистки воды, в том числе ультрафильтрацию мембранными технологиями и декарбонизацию. После пяти этапов очистки вода на выходе получается без цвета и запаха, соответствует всем санитарным нормам. Дальше она поступает в котлотурбинный цех, где ее нагревают до необходимой температуры в зависимости от погоды. Оборудование работает в автоматическом режиме. А использование ГРЭС в качестве источника теплоснабжения города позволило заместить шесть неэффективных угольных котельных.

Вода на Беловской ГРЭС соответствует всем санитарным нормам. Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Роман Соленцов выделил еще одно важное направление природоохранной работы энергетиков - получение золошлаковых материалов, которые, к примеру, можно использовать для устройства земляного полотна автомобильных дорог. При этом попутно решается серьезная проблема утилизации золошлаковых отходов, образующихся после сжигания угля на станции. Отметим, что помимо этого энергетики осуществляют реализацию экологического проекта по рекультивации земельных участков, выделенных предприятию в аренду администрацией Беловского городского округа. На золоотвале № 1 уже завершен технический этап рекультивации и проводятся мелиоративные мероприятия, включающие подсадку древесно-кустарниковых растений.

Для биологической очистки Беловского водохранилища от водной растительности энергетиками уже более 10 лет проводится зарыбление водоема. За это время выпущено более 100 тонн белого толстолобика и амура. А для предотвращения загрязнения и засорения воды регулярно проводятся работы по очистке берегов в пределах водоохраной зоны. Территории очищают от бытового и промышленного мусора, ликвидируют свалки, косят траву, обрезают кустарники мелколесья и поросли.

- Я сама - беловчанка. Раньше, бывало, покупаешься в нашем море, и выходишь на берег в зеленом купальнике - так активно здесь цвели водоросли. А теперь вода стала намного чище, можно не бояться, - отметила Марина Образова, член Общественного экологического совета при губернаторе Кузбасса.

Все шесть энергоблоков станции оснащены современным газоочистным оборудованием. Оно улавливает взвешенные вещества после сжигания угля на уровне 97,5%. В планах, как рассказал директор предприятия Петр Данейко, продолжить в следующем году реконструкцию энергоблоков, чтобы увеличить объем улавливаемых взвешенных веществ еще на пару с лишним процентов.