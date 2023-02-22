Свой 2000-й самосвал 220-тонник БЕЛАЗ передал в Кузбасс горнякам «Стройсервиса»

Фото: пресс-служба БелАЗ.

Сегодня из сборочных цехов белорусского автогиганта выехал 2000-й по счету БелАЗ в классе грузоподъемности 220 тонн. Юбилейному карьерному тяжеловесу модели БЕЛАЗ-7530G решено присвоить имя первого директора БЕЛАЗа Николая Ивановича Деревянко.

На торжественном мероприятии, посвященном выпуску юбилейного автосамосвала, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович вручил символический ключ от новой машины директору по транспорту АО «Стройсервис» Виталию Петрову.

- На угольных разрезах «Стройсервиса» работает только надежная и высокопроизводительная техника, обеспечивающая простоту эксплуатации, безопасность и комфорт наших работников. В реализации программы модернизации и техперевооружения горнотранспортного оборудования нам многие годы помогают белорусские партнеры БЕЛАЗа, - отметил Виталий Петров.

Фото: пресс-служба БелАЗ.

«Стройсервис» - один из стратегических партнеров завода БЕЛАЗ и один и лидеров добычи угля в Российской Федерации. Сегодня в компании эксплуатируются более 250 карьерных самосвалов различной грузоподьемности и колесных бульдозеров БЕЛАЗ. Планируется, что в начале 2023 года Белорусский автозавод поставит в адрес компании «Стройсервис» еще свыше 15 новых 220-тонных самосвалов.

Первый автосамосвал, ставший именным непосредственно на заводе, отправится в Кузбасс на разрез «Березовский» компании АО «Стройсервис», одно из крупнейших угледобывающих предприятий в России. Только за 2022 год на этот разрез поступило 35 БелАЗов модификаций 75131,75306 и 7530G.