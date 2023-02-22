Шахтер СУЭК награжден за спасение при пожаре ребенка

Алексей Игнатович героем себя не считает. Фото: пресс-служба СУЭК.

Горнорабочий шахты имени С.М. Кирова Алексей Игнатович поощрен руководством предприятия и компанией «СУЭК-Кузбасс» за спасение ребенка на пожаре.

Чествование шахтера состоялось на сменном собрании коллектива предприятия, посвященном празднованию Дня защитника Отечества. Директор шахты Владимир Шмат, поздравляя горняков, рассказал о случившемся накануне происшествии, и проявленном мужестве их коллегой.

Горнорабочий Алексей Игнатович ранним утром 16 февраля по дороге на первую смену почувствовал недалеко от административно-бытового комбинат характерный запах дыма. Увидев горящий частный дом, с помощью прохожего вызывал пожарных и скорую медицинскую помощь. И тут же, не теряя времени, – сказался предыдущий почти двадцатилетний опыт работы в противопожарной службе МЧС – проник, выбив окно, внутрь здания. В кромешном дыму, в темноте нащупал тело уже потерявшего сознания от удушья ребенка и вытащил его через окно на улицу.

Больше суток семилетний Егор Миронов находился в реанимации. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Как говорят специалисты, если бы помощь шахтера запоздала буквально на пару минут, последствия для мальчика могли бы быть самые печальные.

Сам Алексей Игнатович после произошедшего пришел чуть с запозданием на утренний наряд, но руководство участка, видя его состояние и чувствуя исходящий от одежды запах пожара, конечно, отправило домой – перевести дух…

За проявленное мужество в чрезвычайной ситуации горняку объявлена благодарность и выдана премия. Пожимая руку под аплодисменты коллег-шахтеров Владимир Шмат полушутя пожелал, чтобы его навыки пожарного в будущем пригождались только при спасении с дерева котят. И искренне добавил, что такие парни, как Алексей Игнатович, являются примером проявления настоящих мужских качеств в трудные минуты.

Директор шахты Владимир Шмат вручил награду горняку-герою. Фото: пресс-служба СУЭК.

Алексей же героем себя не считает.

- Когда служил в МЧС – это была наша обычная работа. А в этот раз так получилось, что и я ребенка спас, и он меня. Когда в окно Егора вытолкнул, то сам от удушья почти терял сознание, обессилил. Мальчишка, оказавшись на морозе, - было наверно градусов под тридцать, – очнулся и закричал. Я от его крика тоже как-то пришел в себя и вылез из дома. Хорошо, что все так обошлось.

На шахте имени С.М. Кирова Игнатович работает всего полгода – горнорабочим на подготовительном участке в бригаде Артема Шерстянникова. Коллеги-проходчики отмечают, что Алексей очень ответственный и добросовестный человек. При этом всегда особое внимание – к безопасности труда.