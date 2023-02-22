Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2023 15:20

Всем кузбасским ветеранам Великой Отечественной войны вручили медаль Николая Масалова

Региональную награду уже получили 234 человека
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасским ветеранам вручили медали Николая Масалова

Кузбасским ветеранам вручили медали Николая Масалова

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В преддверии Дня защитника Отечества по поручению губернатора Сергея Цивилева 234 ветерана Великой Отечественной войны и жителя блокадного Ленинграда, живущих в Кузбассе, наградили медалью Николая Масалова. Знаменитый Кузбассовец стал прообразом русского солдата увековеченного в знаменитом памятнике в берлинском трептов-парке. Точная копия монумента установлена в минувшем году и в Кемерово.

- Мы глубоко чтим мужество и стойкость ветеранов, гордимся и будем всегда помнить их подвиг. Новая медаль Кузбасса — дань памяти и символ благодарности нашим героям-кузбассовцам. Все их достижения — пример для всех нас, прежде всего — для молодого поколения», - сообщил Сергей Цивилев.

В числе награжденных в Кемерове – ветераны Великой Отечественной войны Леонид Козин и Николай Сячин. Они оба встали на защиту Родины в 17 лет, служили в составе 1-го Дальневосточного фронта: Леонид Иванович - матросом Тихоокеанского флота, а Николай Максимович — в разведроте.

Медаль получили и ветераны в Анжеро-Судженске. Александр Байков был призван на службу в августе 1942 года, участвовал в боях в Польше, Венгрии, Австрии. Викентий Терентьев попал на фронт в 1941 году, в 1942 году под Воронежем оказался в окружении и был ранен.

В Прокопьевске девять участников Великой Отечественной войны награждены медалью Николая Масалова. Николай Козлобаев в октябре 2022 года отметил свой 95-й день рождения. Он был призван в ряды Красной Армии на границу в 1944 году. Принимал участие в боях с японскими милитаристами в составе 59-го Хасанского Краснознаменного Ордена Кутузова погранотряда. Андрей Елькин воевал в пехоте на 3-м Украинском фронте, а в мирное время трудился на шахте им. Калинина. Полный кавалер знака «Шахтерская слава». Ефросинья Владимирова с августа 1944 года была водителем грузового автомобиля, служила в 76 гвардейском батальоне связи на Втором Украинском фронте. Валентин Федоров попал на фронт в 1943 году, принимал участие в боевых действиях на 2-м Украинском фронте в составе 81-й гвардейской стрелковой дивизии. После войны трудился на прокопьевской шахте «Центральная».

Медали Николая Масалова вручили и ветеранам в Юрге. Михаилу Асанову - 96 лет, его боевой путь начался в 1944 году в истребительном противотанковом батальоне. Принимал участие в войне с Японией. В мирное время работал крановщиком на Юргинском машиностроительном заводе. Николаю Дубчаку сейчас 99 лет: в 1942 году он отправился на Волховский фронт в составе 288-й стрелковой дивизии 1014-го стрелкового полка, воевал на Ленинградском фронте, а в 1948 году вернулся в Юргу и трудился на машзаводе.

В Тайге высокой кузбасской награды удостоен ветеран Великой Отечественной, боец минометной роты 1-го Белорусского фронта Павел Клименко. После войны он трудился машинистом в локомотивном депо Тайги.

В Ленинске-Кузнецком медаль Николая Масалова вручили Елене Ваниной. Она ушла на фронт 18-летней девушкой. Была награждена Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны 2-й степени, имеет две медали «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». В этом году Елена Николаевна отметит 100-летний юбилей. В 1942 году в 17 лет ушла добровольно воевать и Александра Зимина. За боевые заслуги награждена Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией», а сейчас и новой областной наградой.

Напомним, медаль Николая Масалова учреждена в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Награждаются медалью граждане и организации за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга, безупречное несение службы, самоотверженную трудовую деятельность, военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти, активное участие в общественной жизни Кузбасса.

- Медаль Николая Масалова выполнена из медно-цинкового сплава и имеет форму круга диаметром 34 мм с выпуклым буртиком с обеих сторон. На лицевой стороне рельефно изображен Мемориал Воину-Освободителю. На оборотной стороне медали вдоль буртика расположены надписи «Николай Масалов» и «За доблесть», разделенные рельефными пятиконечными звездами. Покрыта она гальваническим серебром 999-й пробы, - пояснили в пресс-службе Правительства Кузбасса.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ