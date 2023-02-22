Всем кузбасским ветеранам Великой Отечественной войны вручили медаль Николая Масалова

Кузбасским ветеранам вручили медали Николая Масалова Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В преддверии Дня защитника Отечества по поручению губернатора Сергея Цивилева 234 ветерана Великой Отечественной войны и жителя блокадного Ленинграда, живущих в Кузбассе, наградили медалью Николая Масалова. Знаменитый Кузбассовец стал прообразом русского солдата увековеченного в знаменитом памятнике в берлинском трептов-парке. Точная копия монумента установлена в минувшем году и в Кемерово.

- Мы глубоко чтим мужество и стойкость ветеранов, гордимся и будем всегда помнить их подвиг. Новая медаль Кузбасса — дань памяти и символ благодарности нашим героям-кузбассовцам. Все их достижения — пример для всех нас, прежде всего — для молодого поколения», - сообщил Сергей Цивилев.

В числе награжденных в Кемерове – ветераны Великой Отечественной войны Леонид Козин и Николай Сячин. Они оба встали на защиту Родины в 17 лет, служили в составе 1-го Дальневосточного фронта: Леонид Иванович - матросом Тихоокеанского флота, а Николай Максимович — в разведроте.

Медаль получили и ветераны в Анжеро-Судженске. Александр Байков был призван на службу в августе 1942 года, участвовал в боях в Польше, Венгрии, Австрии. Викентий Терентьев попал на фронт в 1941 году, в 1942 году под Воронежем оказался в окружении и был ранен.

В Прокопьевске девять участников Великой Отечественной войны награждены медалью Николая Масалова. Николай Козлобаев в октябре 2022 года отметил свой 95-й день рождения. Он был призван в ряды Красной Армии на границу в 1944 году. Принимал участие в боях с японскими милитаристами в составе 59-го Хасанского Краснознаменного Ордена Кутузова погранотряда. Андрей Елькин воевал в пехоте на 3-м Украинском фронте, а в мирное время трудился на шахте им. Калинина. Полный кавалер знака «Шахтерская слава». Ефросинья Владимирова с августа 1944 года была водителем грузового автомобиля, служила в 76 гвардейском батальоне связи на Втором Украинском фронте. Валентин Федоров попал на фронт в 1943 году, принимал участие в боевых действиях на 2-м Украинском фронте в составе 81-й гвардейской стрелковой дивизии. После войны трудился на прокопьевской шахте «Центральная».

Медали Николая Масалова вручили и ветеранам в Юрге. Михаилу Асанову - 96 лет, его боевой путь начался в 1944 году в истребительном противотанковом батальоне. Принимал участие в войне с Японией. В мирное время работал крановщиком на Юргинском машиностроительном заводе. Николаю Дубчаку сейчас 99 лет: в 1942 году он отправился на Волховский фронт в составе 288-й стрелковой дивизии 1014-го стрелкового полка, воевал на Ленинградском фронте, а в 1948 году вернулся в Юргу и трудился на машзаводе.

В Тайге высокой кузбасской награды удостоен ветеран Великой Отечественной, боец минометной роты 1-го Белорусского фронта Павел Клименко. После войны он трудился машинистом в локомотивном депо Тайги.

В Ленинске-Кузнецком медаль Николая Масалова вручили Елене Ваниной. Она ушла на фронт 18-летней девушкой. Была награждена Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны 2-й степени, имеет две медали «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». В этом году Елена Николаевна отметит 100-летний юбилей. В 1942 году в 17 лет ушла добровольно воевать и Александра Зимина. За боевые заслуги награждена Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией», а сейчас и новой областной наградой.

Напомним, медаль Николая Масалова учреждена в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Награждаются медалью граждане и организации за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга, безупречное несение службы, самоотверженную трудовую деятельность, военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти, активное участие в общественной жизни Кузбасса.

- Медаль Николая Масалова выполнена из медно-цинкового сплава и имеет форму круга диаметром 34 мм с выпуклым буртиком с обеих сторон. На лицевой стороне рельефно изображен Мемориал Воину-Освободителю. На оборотной стороне медали вдоль буртика расположены надписи «Николай Масалов» и «За доблесть», разделенные рельефными пятиконечными звездами. Покрыта она гальваническим серебром 999-й пробы, - пояснили в пресс-службе Правительства Кузбасса.