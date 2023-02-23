Кузбасские полицейские спасли пенсионера, умирающего на даче от инсульта

Топкинские полицейские Евгений Пехота, Александр Буз и Сергей Носов спасли умирающего на даче пенсионера. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

22 февраля примерно около 19.00 по местному времени, в дежурную часть ОМВД по Топкинскому муниципальному округу обратилась местная пенсионерка. Тревожным голосом она рассказала, что ее муж уехал днем ранее на электричке на дачу, расположенную на 96 километре участка Юрга - Топки и до сих пор не выходит на связь. Гудки, пояснила она полицейским, идут, но на звонки супруг не отвечает. Важной деталью, стало то обстоятельство, что такого, по словам женщины, никогда еще не было, муж всегда был доступен в любое время.

- Сомнений, что случилась беда не осталась, когда он не вернулся с дачи с обещанный им час, - уточнила жительница Топок.

Оперативный дежурный Топкинской полиции капитан Сергей Носов, получив сообщение, направил в район дачного поселка участкового уполномоченного полиции, старшего лейтенанта полиции Евгения Пехоту и младшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска сержанта полиции Александра Буха.

- Мы выяснили адрес дачи, и поскольку проезда к ней не было, отправились к ней через лес на охотничьих лыжах предоставленных местными жителями, - рассказал «КП-Кемерово» Евгений Пехота. Добравшись до места, увидели, что в доме темно. При этом дверь оказалось открыта. Зашли, включили свет и увидели пожилого мужчину лежащего на полу. Он зашевелился. Спросили у него, что случилось. Ответить человек не смог, из чего стало ясно - инсульт или инфаркт. Такое в практике уже случалось, - рассказал «КП» - Кемерово» Евгений Пехота.

Поскольку транспортировать пострадавшего было не на чем, полицейские попросили оперативного дежурно найти снегоход. В Топках разыскали местного охотника, который незамедлительно выехал на снегоходе и прикрепленными к нему рыбацкими санями в указанный дачный поселок.

- Как только снегоход приблизится к месту на максимально возможное расстояние, мы с Евгением забрали сани-волокуши и уложили туда укутанного в теплую одежду пенсионера. Где-то метров 200 метров катили сани по глубокому снегу вручную, после чего прикрепили к снегоходу, с помощью которого транспортировали его до автомобильной дороги, где уже ждала бригада «скорой», - уточнил «КП»-Кемерово» детали произошедшего топкинский полицейский Александр Бух.

Спасительная операция, которая шла семь часов, успешно завершилась глубоко за полночь. В настоящее время 72-летний пенсионер проходит лечение в больнице. Его супруга поблагодарила полицейских, местного охотника и медиков за помощь в спасении мужа.

Сейчас 72-летний мужчина проходит лечение, его жизни ничего не угрожает.

- Если бы не оперативность полицейских, неравнодушных граждан и бригады скорой помощи, через час мужчину пришлось бы везти уже совсем в другое место, - сообщили «КП»-Кемерово» в районной больнице Топок.