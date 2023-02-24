Суд оставил без изменения меры пресечения экс-чиновнику и застройщику в Мариинске за махинации с жильем для льготников

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кемеровский областной суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную экс-председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа Александру Смолянинову, и в виде заключения под стражу в отношении застройщика Николая Мораша.

По версии следствия, последний приобрел одноэтажное кирпичное здание, износ которого был свыше 40%, и, использовав поддельные документы, получил разрешение на строительство, после реконструировал строение и выдал за вновь возведенный многоквартирный дом. Затем застройщик незаконным путем получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию и продал квартиры людям, введя их в заблуждение. В результате Мораш присвоил себе 12 миллионов рублей, принадлежащих муниципалитету и двум местным жителям.

При этом муниципальные контракты на приобретение жилья для льготников в «новом» доме по ценам, превышающим среднюю стоимость по рынку, как считает следствие, заключал Смолянинов.

В итоге 7 февраля суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 марта 2023 года для экс-чиновника по делу о превышении должностных полномочий. 8 февраля была избрана мера пресечения для застройщика в виде ареста до 23 февраля текущего года по делу о мошенничестве в крупном размере, а 16 февраля срок заключения под стражу был продлен до 23 апреля.

Правозащитники фигурантов подали апелляционные жалобы на постановления Мариинского горсуда: адвокат Александра Смолянинова попросил сменить домашний арест на подписку о невыезде, а юрист, защищающий интересы Николая Мораша, попросил вышестоящие инстанции отпустить подзащитного под залог в размере 500 тысяч рублей.

В среду, 22 февраля, жалобы были рассмотрены в Кемеровском облсуде. Однако вышестоящая судебная инстанция оснований для изменения мер пресечения не увидела и оставила апелляции без удовлетворения.

Отмечается, что адвокат Мораша также обжаловал постановление суда о продлении ему срока ареста. В скором будущем Кемеровский областной суд рассмотрит жалобу вместе со всеми материалами дела.