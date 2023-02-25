На лыжах, коньках и даже вплавь: Кемерово принял эстафету огня Международных игр «Дети Азии»

Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове прошла эстафета огня II зимних Международных игр «Дети Азии». Ранее огонь побывал во всех территориях, принимающих состязания - Новокузнецке, Таштагольском районе и Междуреченске – и сегодня, в день открытия Игр, завершил свой путь в областной столице.

Торжественная церемония зажжения огня II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» прошла 21 января на территории национального парка «Ленские столбы» в Якутии - на родине Игр. Первым городом, встретившим шествие символа Игр в Кузбассе, стал Новокузнецк - 25 февраля 23 факелоносца пронесли огонь по центральным улицам города. 2 февраля эстафету принял Таштагольский район, а 10 февраля - Междуреченск. Там огонь Игр в специальной капсуле был передан Кемерову.

В областной столице огонь Международных игр «Дети Азии» был зажжен на бульваре Строителей возле ГЦС «Кузбасс». Сотни людей пришли посмотреть на торжественную церемонию и поприветствовать участников шествия.

- В Якутии есть священное место - Ленские столбы. Именно в этом месте, на родине спортивных Игр «Дети Азии», регулярно зажигается праздничный огонь. Тепло этого огня пришло к нам в Кузбасс, и пусть оно согреет сердца всех жителей нашего региона, всех спортсменов, которые приехали сюда, и всех гостей, - сказал со сцены губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона стал первым факелоносцем эстафеты.

Фото: пресс-служба АПК.

Маршрут эстафеты был проложен через знаковый объект для города - мемориал Воину-освободителю. Это точная копия памятника, установленного в берлинском Трептов-парке, прототипом для которого стал кузбассовец Николай Масалов. На территории комплекса участниками эстафеты стали министр спорта РФ Олег Матыцин, полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев, а также президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Участники возложили цветы к мемориалу Воину-Освободителю.

Участники эстафеты огня возложили цветы к мемориалу Воину-Освободителю.

Далее огонь Международных игр отравился на снегоходе до Красного озера, после чего преодолел часть пути вплавь. Президент Федерации зимнего плавания Кузбасса Елизавета Пономарева приняла эстафету, находясь прямо в воде.

Фото: кадр трансляции

Еще одним ярким моментом кемеровского шествия стала репродукция древнего спортсмена- лыжника. Кроме того, заслуженный тренер России Константин Северьянов преодолел свой участок пути на лыжах, а воспитанник местной СШОР №2 Николай Баранов – на коньках.

Всего в качестве факелоносцев выступили 36 человек, в том числе именитые кузбасские спортсмены: бронзовый призер Олимпийских игр 1984 Наталья Шиве, участник трех Олимпиад, саночник Степан Федоров, участник Олимпийских игр, легкоатлет Александр Деревягин, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 Александр Бессмертных и другие. На протяжении всего маршрута участников сопровождали хранители огня — четыре профессиональных кузбасских спортсмена.

Фото: администрация г. Кемерово.

Завершил шествие глава Кемерова Дмитрий Анисимов. Он доставил символ Игр к Ледовому дворцу «Кузбасс», где через несколько часов состоится церемония открытия соревнований.

Фото: администрация г. Кемерово.

Напомним, что церемония открытия Игр будет транслироваться на официальных страницах губернатора Кузбасса в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в соцсетях администрации правительства Кузбасса «ВКонтакте» и «Одноклассники» на телеканале «Кузбасс Первый», в телеграм-канале«Кузбасс Первый», на сайте kuzbass1.ru, а также на МАТЧ ТВ.

II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» проходят в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В них принимают участие более тысячи юных спортсменов. В программу входят лыжные гонки, конькобежный спорт, керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд и горнолыжный спорт. Также впервые в истории Игр пройдут демонстрационные соревнования по волейболу на снегу и киберспорту.