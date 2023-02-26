Церемония открытия II зимних игр «Дети Азии» в Кузбассе глазами фотографа «Комсомолки»

Огонь Игр «Дети Азии» зажгли в специальной чаше. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Тысячи гостей и жителей Кузбасса собрались в субботу, 25 февраля в кемеровском ЛДК, чтобы своими глазами увидеть грандиозное шоу, которое пообещали организаторы на церемонии открытия II Международжных спортивных игр «Дети Азии». Напомним, что на арене ледовго дворца «Кузбасс» должны были выступить двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова. А ведущим шоу должен был стать еще один олимпийский чемпион - Алексей Ягудин.

Все билеты на церемонию открытия кузбассовцы разобрали через два часа после их появления в продаже. Почти пять тысяч зрителей вживую смотрели на разворачивающееся представление с трибун ледового дворца. Среди них был и фотокорреспондент «КП»-Кемерово». Какой он увидел церемонию открытия, смотрите в фоторепортаже.

Пять тысяч зрителей собрались на трибунах ледового дворца, чтобы посмотреть церемонию открытия. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Флаг России пронесли выдающиеся кузбассовцы, в том числе первый в стране Герой Труда Владимир Мельник. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Парад спортивных делегаций. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Кузбасс приехали спортсмены из 11 стран, не считая российских. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Спортсмены из Ливана будут выступать на горнолыжных склонах. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Около тысячи спортсменов будут соревноваться в десяти видах спорта. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Кузбасская сборная будет выступать отдельно от команды Сибирского федерального округа. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

За время соревнований спортсмены разыграют 57 комплектов медалей. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Сборную Кузбасса приветствовали громче всех. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В церемонии открытия были задействованы хоровые и танцевальные коллективы. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Участники концерта приехали из разных городов Кузбасса. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Самым зрелищным моментом церемонии стало ледовое шоу «Взлетая к победе». Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В шоу выступили Евгений Плющенко со своим сыном Александром и Александра Трусова. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Кульминацией церемонии стало зажжение чаши огня Игр. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО