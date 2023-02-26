В Кузбассе железнодорожница предотвратила взрыв бензовоза на путях

За пять лет работы Евгения Золотарева впервые оказалась в нестандартной ситуации, но среагировала на нее правильно. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В Прокопьевском районе Кузбасса железнодорожница предотвратила трагедию на переезде

Дежурная по переезду Полосухинской дистанции пути Евгения Золотарева спасла от взрыва бензовоз, рядом с которым находились несколько легковых машин с людьми. Автомобиль с полной цистерной застрял на переезде, к которому приближался груженный углем состав.

Все произошло на охраняемом железнодорожном переезде 53 км, расположенном в Прокопьевском районе Кемеровской области между железнодорожными станциями Терентьевская и Красулино. В регионе он один из самых оживленных. Ежесуточно здесь проходит несколько десятков грузовых поездов с углем. Движение автотранспорта тоже интенсивное, до девяти тысяч автомобилей в сутки.

Примерно в 13.10 местного времени в воскресенье, 12 февраля, при пересечении переезда у бензовоза марки «МАN» сработали тормоза, в результате чего были заблокированы колеса в связи, как позже выяснилось, с изломом тормозных кранов.

- Машина попросту встала на путях, - вспоминает Евгения Золотарева. Как раз в это время у меня прозвучал сигнал о приближении поезда со стороны станции Красулино. Автоматически сработала звуковая сигнализация, и опустились шлагбаумы. Признаться, я в такой ситуации за пять лет своей работы оказалась впервые. Но медлить было некогда. Как положено по инструкции сорвала пломбу заградительной сигнализации, чтобы закрыть переезд. Затем немедленно сообщила о происходящем по телефону машинисту приближающегося поезда, дежурному по станции и диспетчеру дистанции пути.

На все действия у Евгении ушло меньше минуты. Дорога была каждая секунда. Поезд шел со скоростью не менее 70 км/ч, до переезда оставалось порядка двух километров. При этом тормозной путь грузового состава составляет более одного километра. Промедли Евгения еще несколько секунд, поезд просто не смог бы остановиться.

- Благодаря оперативности нашей железнодорожницы опытный машинист грузового состава Вадим Валов моментально применил экстренное торможение. Поезд остановился в нескольких десятках метров от переезда, - пояснил начальник Полосухинской дистанции пути Олег Гилев

По сути, Евгения Золотарева предотвратила не просто ДТП на переезде, а настоящую трагедию. Можно только представить себе, чем могло закончиться столкновение поезда с бензовозом. А ведь рядом с грузовиком находилось еще несколько машин с людьми.

За оперативные действия при возникновении аварийной нестандартной ситуации, предотвращение необратимых последствий Евгения Золотареву представили к отраслевой награде.

Женщина этому рада, но вместе с тем не без грусти говорит о низкой культуре водителей при пересечении железнодорожной и автомобильной инфраструктур.

- Эта история, где воитель не виноват, скорее редкое исключение, техническая неисправность автомобиля. Но в большинстве случаев такие вот заторы на путях образуются по вине автолюбителей, которые игнорируют сигнализацию, выезжают на путь. Так что для меня лучшей наградой будет их дисциплинированность, - говорит железнодорожница.

Последствия от такого безрассудства действительно бывают более чем серьезные. Яркий тому пример дорожно-транспортное происшествие на участке Топки - Ишаново в апреле 2021 года. Легковой автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом. Пассажир машины получил тяжелые травмы, водитель скончался на месте.

К слову, в минувшем году на переездах Кузбасса произошло шесть ДТП, в этом году уже одно.