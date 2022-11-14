Житель Кузбасса будет бороться за сердце Насти Ивлеевой в новом шоу

Фото: телеканал "Пятница"

27-летний Максим Звонов из Кузбасса стал участником нового шоу «Сердце Ивлевой» на телеканале «Пятница». Первый выпуск с участием нашего земляка вышел 11 ноября.

В первой программе известная телеведущая познакомилась с 50-ю претендентами. Причем, встречи проходили вслепую: Настя вместе с мамой и братом сидели спиной к сцене и выбирали претендентов по голосу. У парней, в том числе у Максима Звонова из Кузбасса, было всего 90 секунд, чтобы рассказать о себе. Наш земляк сообщил главной героине, что работает фитнес-тренером и пришел в студию с букетом розовых роз - символом вдохновения и симпатии, чтобы выразить именно эти чувства ведущей.

- Есть классика и она неоспорима, когда мужчины приходят с цветами и делают милый комплимент. Это тоже надо уметь, - отреагировала на слова Максима телеведущая и развернулась лицом к претенденту.

Увидев нашего земляка, Анастасия Ивлеева назвала его «греческим богом». Сам Максим отметил, что его часто называют «Геркулесом», потому что его рост составляет 194 сантиметра.

Фото: телеканал "Пятница"

Всего в ходе первой передачи Анастасия Ивлеева отобрала 12 мужчин, которые продолжат борьбу за ее сердце. Второй выпуск шоу будет выложен в Сеть 18 ноября.

Что известно об участнике из Кузбасса?

Максим Звонов работает фитнес-тренером в Кемерове. Живет в квартире с евроремонтом в центре города и зарабатывает на жилье в Москве. В столицу наш земляк приехал специально для съемок в телешоу. Максим вырос в обычной семье, которая жила в частном доме и поэтому с детства приучен к работе и умеет вести домашнее хозяйство.

- Я вырос в полноценной любящей семье и, глядя на свои родителей, охота достичь такой же гармонии. Я уверен, что понравлюсь Насте своей улыбкой и харизмой. Я такой же заводной, мне нужно постоянно двигаться. В этом плане мы сработаемся как «инь» и «янь», - сказал Максим Звонов.