Опыт отцов – в любимое дело

Фермеры Алексей и Татьяна Петровы. Фото: Татьяна ПЕТРОВА.

Алексей и Татьяна Петровы, сыграв свадьбу, сразу поняли: не могут они жить без земли, большого хозяйства и родни, которая поддерживает во всех начинаниях. Остались в селе Благовещенка Мариинского района, родили сына, следом дочь и... в 1995 году открыли собственное ИП. Чем только ни занимались в лихие девяностые: посадкой картофеля, лесозаготовками, держали крупный рогатый скот. В общем, путь к колосящимся полям был долог и извилист, но очень логичен. А идея заняться земледелием, к слову, пришла к подросшему сыну Денису. И вот уже четыре года большая и дружная семья Петровых в родном Мариинском районе выращивает пшеницу. Работают четко и слаженно, у каждого своя роль в этом большом механизме.

– Почему не сделал этого раньше? Да потому, что в одиночку с этим не справиться, – отмечает глава хозяйства Алексей. – А теперь у меня есть надежный тыл: жена Татьяна, сын Денис и зять Роман, дочь Наталья и невестка Надежда, племянники Андрей Ермаков, Александр Трушко и Сергей Брюзгин... Мы же команда, решаем все вместе, даже семейный совет у нас есть. Сложные, конечно, были сначала времена, пришлось не только осваивать новый вид сельхозработ, но и приобретать технику. Кстати в тему земледелия нам помогли влиться именно опытные дипломированные агрономы – Николай Михайлович Королев и Дмитрий Владимирович Клинских. Дали много добрых ценных рекомендаций, рассказали все тонкости этого вида деятельности, даже нужный сорт пшеницы посоветовали. Дмитрий Владимирович тогда и техникой помог, что было очень ценно.

– Я, конечно, пришла в большую семью. У мужа отец работал механизатором в совхозе всю жизнь, до самой пенсии. Держали они со свекровью крупный рогатый скот, птицу, свиней. Это было подворное хозяйство, очень большое. У них опыт колоссальный, им и делились с нами, молодыми. Помню, как распахивали первую целину под пшеницу. Это были земли, которые не обрабатывались тридцать лет. Конечно, пришлось очень тяжело, особенное расчищать поля и убирать подросшие березки. Тогда 130 га насеяли, но с каждым годом эта площадь все увеличивается. Сейчас у нас площадей около 500 га, – рассказала Татьяна Петрова. С ней мы и продолжили беседу.

Секрет успеха - это дружная родня, а не только элитные сорта пшеницы. Фото: Татьяна ПЕТРОВА.

– Почему именно пшеница?

– Это очень рентабельная культура. У нее хорошая урожайность, проблем меньше. Серые хлеба нерентабельны: затраты вроде бы те же, а вот доходы в два раза меньше.

– Что поменялось в семейном укладе, когда вы стали работать на себя?

– Праздников точно стало меньше, и отдыхаем мы только зимой. Работа на земле, конечно, очень тяжелая и хлопотная. Но она этого стоит. Есть сложности и будут. Мы к ним готовы, не боимся.

– Как следите за качеством продукта? На что нужно обязательно обращать внимание?

– Ох, непростой вопрос. Многое зависит от возделывания земли, нанесения удобрения, выбора фракции семян... А обращать внимание надо на то, чтобы семена были, конечно, здоровые и сильные. И качественные. Мы на этом не экономим, покупаем элитные.

– Какая техника помогает вам в любимом деле? О чем мечтаете в плане оснащенности?

– Наши рабочие лошадки – это тракторы «Кировец» двух модификаций (К-700 и К-735) и МТЗ 82.1, зерноуборочные комбайны «Вектор» и «Полесье». Мечтаем, конечно, о качественной новой технике (поменять сеялки в первую очередь), работаем над этим вопросом. И увеличить посевные площади, конечно.

– Мариинские земли хлебородные? Где выращиваете свой продукт, даете ли полям время отдохнуть и восстановиться?

– Земли у нас разные по плодородию, а выращиваем пшеницу мы на северо-западе Мариинского района. И земли отдыхают у нас только зимой.

– С кем сотрудничаете как фермеры?

– С местными крестьянскими хозяйствами и Томской областью.

– Какой совет вы могли бы дать начинающим фермерам? На что им стоит обратить внимание?

– Первое, что приходит на ум: обязательно соблюдайте технологию обработки почвы, норму высева семян. И не бойтесь спрашивать совета у «старичков», консультируйтесь с хорошими опытными агрономами. Да, и не читайте интернет! Там многое написано вразрез с технологическими процессами. И знаете, ещё очень важно быть одной командой со своими единомышленниками.