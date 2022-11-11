В Кузбассе на неделе похолодает до -12 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе на текущей неделе ожидается похолодание. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В первые дни начавшейся недели по ночам температура воздуха будет слабоотрицательной, а днем будет повышаться до слабоположительных значений. Однако с каждым днем зимнее дыхание природы будет чувствоваться все сильнее, и с четверга в регионе начнется похолодание. Усугубят погоду метель, гололед и ветер.

Так, во вторник, 15 ноября, ночью ожидается -3… +2 градусов, днем 0… +5. Ветер будет дуть юго-западный 8-13 метров секунду, порывы будут составлять 17-22 метров секунду. Возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица.

В среду, 16 ноября, ночные температуры составят до -4… +1, дневные -3… +2. Юго-западный ветер немного ослабнет - 7-12 метров секунду, местами порывы до 20 метров секунду. Прогнозируется небольшой и умеренный снег, местами метели, на дорогах гололедица.

В четверг, 17 ноября, ночью похолодает до -2… -7 градусов, местами до -12, днем также будут минусовые температуры: -6... -11. Ветер сменит направление на северо-западное. Порывы ночью будут составлять 20 метров секунду, днем - 17 метров секунду. Ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем прогнозируется небольшой снег, метели, гололедные явления.

Несмотря на прогнозируемое похолодание, в целом вторая декада ноября по температурам будет выше климатических норм на 2-3 градуса.