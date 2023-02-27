Новый аэровокзал в Новокузнецке будет обслуживать пассажиров по бережливым технологиям

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбасс с рабочим визитом прибыл министр экономического развития РФ Максим Решетников. В ходе рабочей поездки он осмотрел Международный аэропорт Новокузнецк им. Б. Волынова, который с 2022 года участвует в национальном проекте «Производительность труда» и при поддержке Регионального центра компетенций сократил время обслуживания самолетов с 65 до 40 минут и снизил при этом трудозатраты на 30%. Бережливые технологии будут применять и в новом строящемся аэровокзале.

- Нацпроект «Производительность труда» помог оптимизировать работу аэропорта Новокузнецка. К нынешнему горнолыжному сезону зона регистрации стала пропускать в час на 20% больше пассажиров. Теперь регион планирует открыть новый терминал, он будет работать с учетом успешного опыта нацпроекта. Всего в нацпроекте «Производительность труда» участвует каждый четвертый аэропорт федерального значения в стране, — отметил Максим Решетников.

Новый пассажирский терминал, который по площади превзойдет действующий почти в пять раз и сможет обслуживать в год до 1,73 млн пассажиров, планируется открыть осенью 2023 года. Пропускная способность аэропорта увеличится с 270 до 630 пассажиров в час. Пятиэтажное здание аэровокзального комплекса общей площадью 19,5 тыс. кв. м будет оборудовано тремя телескопическими трапами, шестью эскалаторами и 15 лифтами.

- Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса мы хотим приурочить к открытию горнолыжного сезона в Кузбассе. В перспективе пассажиропоток превысит миллион пассажиров в год. Мы уже видим экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда», участником которого стал аэропорт им. Бориса Волынова, это почти 3,3 млн рублей, — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Международный аэропорт Новокузнецк имени Бориса Волынова — ближайший к горнолыжному курорту «Шерегеш», в горнолыжный сезон пассажиропоток увеличивается, возрастает и нагрузка на все службы аэровокзала. К нынешнему горнолыжному сезону для комфорта гостей Кузбасса увеличена пропускная способность аэропорта и скорость погрузки багажа. Оборудованы пять стоек регистрации пассажиров, из стерильной зоны запустили два выхода на посадку, что позволило увеличить число обслуживаемых рейсов с двух до четырех в час.