Посмотрим фильм о мужественном спортсмене и спектакль о покорении столицы провинциальным юношей

Фото: кадр фильма.

Со дна и на вершину

Смотрим фильм, основанный на реальной истории кузбасского спортсмена.

Кинотеатр «Кузбасскино» приглашает кемеровчан и гостей города на бесплатный показ фильма «Со дна вершины». Это мотивационная спортивная драма, рассказывающая о силе духа, дружбе и преодолении последствий трагедии.

Главный герой фильма - Алексей Царев - семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей - первый во всем. Но все меняется в один миг. После трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность. Но сила духа, добро и любовь помогут перенести все испытания судьбы и приведут каждого к своей победе.

К слову, фильм основан на невероятной истории нашего земляка из Междуреченска - горнолыжника Алексея Мошкина. Еще будучи молодым талантливым спортсменом, подающим большие надежды, он потерял обе ноги, став жертвой несчастного случая. Но это не помешало ему проявить волю к победе и стать двукратным чемпионом Паралимпийских игр. Спортсмен лично присутствовал на съемках картины «Со дна вершины» и сыграл в ней эпизодическую роль.

Кузбасскино

пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-30-31

1 марта, начало в 12.00

Вход свободный

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Фото: театр для детей и молодежи.

И весь мир у ног...

Идем на спектакль, посвященной, казалось бы, обычной истории обыкновенного человека.

Театр для детей и молодежи Кузбасса приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Обыкновенная история», в котором разворачивается история молодого провинциала, штурмующего столицу.

Спектакль поставлен по одноименному роману русского писателя Ивана Александровича Гончарова. Это был первый его роман, который вышел в свет в 1847 году, но он стал книгой на все времена. Действительно, мудрая и остроумная, трогательная и очень человечная история о том, как молодой человек приезжает из провинции в столицу, будет всегда оставаться интересной и актуальной. Почти два столетия спустя огни большого города по-прежнему волнуют и манят... Вот и герой спектакля, Сашенька Адуев, рвется в столицу, полный радужных надежд и страстных порывов. Да, он покорит этот великий город. Вперед, в Петербург!

Кстати, как отмечают зрители, перенеся место действия в современность, «Молодежка» показала, насколько тема актуальна и сегодня, ведь текст ни на букву не изменили!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36 79 68

4 марта, начало в 17.00

Цена билетов: 500 рублей