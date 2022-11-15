Что известно о Максиме Звонове из Кемерова - претенденте на сердце Насти Ивлеевой

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27-летний фитнес-тренер из Кузбасса Максим Звонов стал участником шоу «Сердце Ивлеевой» на телеканале «Пятница». Что известно о Максиме Звонове?

Максим родился 23 ноября 1995 года в Кемерове. С ранних лет молодой человек был приучен к работе, так как его родители проживали в своем доме и содержали домашних животных и огород. По признанию Максима, он может отлично справляться с ведением домашнего хозяйства.

Парень имеет высшее образование – он окончил Кузбасский государственный технический университет. Однако по специальности не работает, а выбрал для себя путь фитнес-тренера. В последние годы наш земляк живет в Москве. Сейчас Максим Звонов еще и модель. Для этого он имеет все данные – не случайно его часто называют «Геркулесом». Кстати, рост Максима составляет 194 сантиметра.

В ноябре 27-летний Максим Звонов стал участником романтического шоу «Сердце Ивлевой» на телеканале «Пятница». Это программа – нечто среднее между «Холостяком» и «Замуж за Бузову». Только ищет свою вторую половику известная телеведущая Анастасия Ивлеева. В первой программе, которую уже показали по ТВ, героиня познакомилась с 50-ю претендентами, чтобы отобрать тех, кто продолжит участие в шоу. Максим преподнес телеведущей букет розовых роз и обратил на себя внимание. Анастасия назвала нашего земляка «греческим богом». Максим Звонов и Настя Ивлеева прекрасно смотрятся в кадре вместе.

Фото: телеканал "Пятница"

Таким образом, Максим Звонов стал одним из 12 счастливчиков, которые продолжат борьбу за сердце Ивлеевой. Следующая передача выйдет в эфир 18 ноября.

Наш земляк отмечает, что семья для него имеет большое значение. Сам он вырос в полноценной любящей семье и, глядя на свои родителей, хочет достичь такой же гармонии. Парень считает, что понравится Насте своей харизмой. Максим Звонов и Настя Ивлеева - как «инь» и «янь», уверен наш земляк.