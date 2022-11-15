Более 80% абонентов «Ростелекома» в Кузбассе выбирают онлайн-обслуживание

Личный кабинет позволяет экономить время и выбирать то, что нужно именно пользователю. Фото: пресс-служба Ростелеком

Специалисты «Ростелекома» в Кузбассе отмечают популярность сервиса «Единый личный кабинет» (ЕЛК), мобильного приложения «Ростелеком» среди абонентов: более 80% пользователей управляют услугами связи онлайн и пользуются преимуществами программы «Бонус». ЕЛК – это онлайн-офис абонента, которым удобно пользоваться на сайте или в мобильном приложении на смартфоне. В онлайн-кабинете удобно проверять и пополнять баланс счета, подключать новые услуги и сервисы, выбирать выгодные тарифные планы, а также отключать некоторые услуги на период отъезда. Кроме того, пользователям ЕЛК доступны персональные предложения и акции от оператора.

Программа лояльности «Бонус» — это система поощрения абонентов «Ростелекома» за активное пользование услугами компании. Бонусы начисляются за пользование услугами «Домашний интернет», «Умный дом», «Мобильная связь», «Интерактивное телевидение». Обменять накопленные бонусы можно на фильмы, подписки видеосервиса WINK, а также предложения партнеров программы лояльности «Бонус». Чтобы стать участником, клиенту «Ростелекома» необходимо зарегистрироваться на сайте «Единого личного кабинета» или в мобильном приложении.

- Мы живем за городом, год как пользуемся интернетом от «Ростелекома», а недавно подключили интерактивное ТВ. Супруг зарегистрировался в личном кабинете, теперь мы сами управляем различными опциями, узнаем об акциях и выгодных предложениях. Это очень быстро и просто, — комментирует Татьяна Смирнова, клиент компании.

- Наши абоненты все чаще выбирают ЕЛК в качестве удобного способа коммуникации с компанией. Личный кабинет позволяет экономить время и выбирать то, что нужно именно вам. Услуги и помощь специалистов доступны пользователям в онлайн-формате. Кроме того, сервисом может пользоваться как сам абонент, так и члены его семьи, нужно лишь объединить лицевые счета в единую учетную запись. Это позволит оплачивать счета всех членов семьи, — комментирует Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

В личном кабинете можно также настроить «Автоплатеж», чтобы деньги списывались в срок, и абонент не остался без связи.

Узнать подробнее о сервисе и подключить его можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

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