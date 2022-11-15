КемГМУ Минздрава России - участник независимой оценки качества

Фото: Пресс-служба КемГМУ.

Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России отобран Общественным советом по НОК при Минобрнауки России и стал участником независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2022 году.

Независимая оценка качества образовательной деятельности вуза проведена федеральным оператором ООО «Верконт Сервис» с 21 марта по 17 июня. Процедура оценки включала этапы анонимного анкетирования потребителей образовательных услуг и представителей медицинского университета.

КемГМУ Минздрава России показал высокие результаты проверки качества деятельности по всем критериям: открытость и доступность информации; комфортность условий предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников и удовлетворенность условиями оказания услуг в образовательной организации.

Успешные итоги проведения процедуры НОК Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России подтверждены сертификатом участника НОК-2022.