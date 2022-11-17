Встреча с мастером

Фото: филармония Кузбасса.

Филармония Кузбасса организует встречу с Олегом Тончуком - заместителем концертмейстера, артистом высшей категории группы труб Губернаторского симфонического оркестра, заслуженным артистом России.

В симфоническом оркестре Олег Васильевич работает со дня его основания, с 1981 года. Как сам признается, это был его личный «романтичный» выбор - начать «с нуля», пройти все этапы становления и достичь вершины. И ему это удалось. За годы работы в оркестре Олег Тончук прошел путь от регулятора до концертмейстера группы труб. В составе симфонического оркестра гастролировал во Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, на Мальте, в Китае. Музыкант с успехом выступает и с сольными концертами. На сегодняшний день в его репертуаре более 50 произведений.

Музыканты-исполнители, подготовленные Тончуком, работают в симфонических оркестрах разных городов и даже в Президентском оркестре Московского Кремля. Количество учеников Олега Васильевича и их качественный профессиональный уровень позволяют уже говорить о том, что в Кузбассе есть «школа трубачей» Олега Тончука.

В концертной программе принимает участие дочь Олега Васильевича Полина Тончук, доцент Новосибирской государственной консерватории, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов.

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

19 ноября, начало в 18.00

Цена билетов: 300 рублей